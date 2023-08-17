Фитнес-тренер из Новосибирской области Антон Курбатов погиб в зоне СВО

Житель Новосибирской области Антон Курбатов погиб в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний персональный фитнес-тренер из Бердска Антон Курбатов. Он добровольно заключил контракт с ВС РФ в мае 2023 года и стал санитарным инструктором стрелковой роты. Об этом сообщили в группе «Новосибирск скорбит» Вконтакте.

Антон Курбатов родился и окончил школу в Бердске. Он получил высшее педагогическое образование и работал персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». В мае 2023 года он отправился в зону СВО, заключив контракт с Министерством обороны России. Через 2 месяца, 13 июля 2023 года, он погиб.

Прощание с бойцом пройдет 17 августа, с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что доброволец из Новосибирска с позывным «Дава» погиб в зоне СВО. В 2022 году Давид Гнездовский оказался в рядах Росгвардии, а 6 марта 2023 года добровольцем отправился на СВО. Там он занимал должность старшего снайпера. В июне боец получил несколько осколочных ранений во время экстренной эвакуации с поля боя в городе Бахмут. Его доставили в луганский госпиталь. Вскоре Давид Гнездовский скончался. Ему посмертно присудили орден Мужества.

Также крупный застройщик объявил набор добровольцев в отряд операторов БПЛА. По словам представителей компании, срок обучения займет 1,5 месяца с последующим заключением контрактов с Министерством Обороны для выполнения задач в зоне СВО.