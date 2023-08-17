Гороскоп на 17 августа 2023 года: о чём говорят звёзды

Изменчивое положение Луны ежедневно влияет на состояние землян, а принадлежность к определённому знаку Зодиакальной дюжины вынуждает действовать сообразно планетарным энергиям. В четверг, 17-го августа 2023 года всех без исключения ждут меланхоличные и даже депрессивные настроения.

Едва пережив непростое августовское Полнолуние, земляне столкнулись с другими лунными проблемами: обострение конфликтов, навязывание советов от старших, провалы в депрессивное состояние. Всему виной, уверяют российские астрологи, Луна в знаке Девы, противостоящая Сатурну в Рыбах. Подобное положение планет делает людей более критическими по манере своего восприятия, побуждает затеять прямолинейный разговор со второй половинкой, результат которого может кардинально повлиять на дальнейшие отношения.

Опытный эксперт в области астрологии Павел Глоба рекомендует в этот день хорошо выспаться, подышать свежим воздухом, поддерживать чистоту вокруг себя (смело затевайте генеральную уборку жилища или рабочего места), заниматься спортом и правильно питаться. Более детальные предупреждения и зодиакальные предостережения он сгруппировал по стихиям.

Гороскоп для знаков огненной стихии на 17 августа-2023

Овнам, Львам и Стрельцам в этот четверг лучше действовать по плану (гарантия досадных промахов обеспечена). В течение дня не исключены непредвиденные ситуации, которые могут сбить с толку, но интуиция точно подскажет, как быть. Зато удачно складываются поездки, где могут случиться приятные знакомства.

Гороскоп для знаков стихии Земли на 17 августа-2023

Телец, Дева и Козерог получат в четверг приятные известия издалека, а любимый человек порадует оригинальными подарками, которые поднимут настроение и позволят сблизиться ещё теснее. На работе не исключены важные встречи, которые обещают неплохую прибыль. К вечеру ждите повод для незапланированной поездки.

Гороскоп для знаков стихии Воздуха на 17 августа-2023

Близнецам, Весам и Водолеям в четверг выпадет шанс преуспеть на работе. Астролог рекомендует не спешить в подобной ситуации и правильно воспринимать получаемую информацию. Некоторым представителям этой стихии день может подкинуть трудности в любовной сфере. Тут главное — не опускать руки и искать правильные варианты решения. Вечер порадует какой-то приятной беседой с родным человеком.

Гороскоп для знаков стихии Воды на 17 августа-2023

Раки, Скорпионы и Рыбы в четверг будут щедро вознаграждены финансами (премия, бонусы и т.п.). А вот любимый человек может чем-то огорчить, совершив поступок, который выведет на эмоцию (совет от астролога – держите себя в руках). Также напомнят о себе домашние хлопоты, желательно не откладывать ничего на потом и завершить все вовремя. Зато вечером можно отдохнуть в приятной компании друзей.