Творить добро вместе: Новосибирский метрополитен участвует в акции «День хвоста»

Благотворительность получается только в том случае, если люди объединяются и начинают творить добро вместе. Новосибирский метрополитен уже четвёртый год является участником акции, посвящённой бездомным животным.

Каждый заслуживает, чтобы его любили, и бездомные животные не исключение. «День Хвоста» — это ярмарка, где несколько десятков кошек и собак, которым нужен новый дом, могут встретиться со своими новыми хозяевами. Все животные привиты, стерилизованы, чипированы, о чём имеют соответствующую отметку в ветеринарном паспорте. Они просто ждут, когда гости ярмарки подарят им свою любовь тепло.

Уже несколько лет Новосибирский метрополитен поддерживает «День Хвоста».

«С 2019 года метрополитен оказывает этой акции помощь, в частности, бесплатно размещает плакаты о проведении акции на информационных стендах. Пассажиропоток в подземке очень большой, ведь станции охватывают оба берега, поэтому рекламу видят огромное число потенциальных посетителей ярмарки. Многие посетители ярмарки, в руки которым мы передали бездомных животных, отмечали, что именно в метро узнали о предстоящей акции», — рассказала инициатор акции «День хвоста» Рихарда Лем.

В прошлом году организаторы ярмарки написали благодарственное письмо руководству метрополитена за информационную поддержку. В этот раз новосибирский метрополитен также примет участие в акции, чтобы как можно больше животных обрели свой дом и семью.