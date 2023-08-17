В Новосибирской области участкового отстранили от работы после ДТП с ребенком

Участкового из Новосибирской области обвиняют в ДТП, в котором пострадала шестилетняя девочка.

В Карасукском районе начата служебная проверка в отношении местного полицейского, устроившего ДТП и скрывшегося с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, 7 августа в Карасуке возле дома на улице Тургенева водитель сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу по переходу. Виновник ДТП с места аварии скрылся.

В ходе проверки выяснилось, что за рулем автомобили был сотрудник МО МВД России «Карасукский». 11 августа он приехал в отделение ГИБДД и сознался. На мужчину составили два административных протокола, а также отстранили от работы.

“По факту происшествия назначена служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке”, — говорится в сообщении МВД.

Напомним, 16 авгоста в Новосибирске сбили парня на электросамокате.