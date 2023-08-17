В самолёте «Москва — Новосибирск» спасли жизнь арбитру FIFA

Арбитру FIFA спасли жизнь в самолёте «Москва — Новосибирск».

Арбитр Российской Премьер-лиги и FIFA Александр Лунёв чуть не умер в самолёте, который летел из Москвы в Новосибирск. Внутри оказался врач Центра спортивной медицины — он и спас судью. Об этом сообщили в группе «Центр спортивной медицины ФМБА РОССИИ» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчине внезапно стало плохо. Это заметили бортпроводники и по громкой связи обратились за помощью к пассажирам. Врач Марат Купеев за несколько минут спас лежавшего в проходе между кресел первую помощь.

«Остаток полета специалист контролировал состояние арбитра. По прилету Алексей чувствовал себя уже намного лучше и от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

По окончании полёта мужчина поблагодарил врача за спасённую жизнь и подарил ему нашивку с символикой футбольной лиги.

Напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска пропал 61-летний Павел Кошелько. По данным поисковиков, мужчина ушел из дома 14 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.