Все праздники и приметы 17 августа 2023 года: что можно делать в этот день

Любой день календаря является особенным уже потому что, он настал, говорят философы. Чтобы новый четверг стал удачным, они рекомендуют прислушаться к его приметам и праздникам. Портал «Сиб.фм» публикует всю информацию об этом новом дне текущего года.

В народе 17-е августа считается Днём Авдотьи Малиновки. Он имеет и другие, чисто крестьянские названия, связанные с земледелием — Огуречница или Сеногнойка, поскольку 17 августа россияне собирали огурцы и малину, а также готовились к затяжным дождям, из-за которых начинало гнить сено. Наши прадеды старались побыстрее к 17 августу спрятать все сено, которое оставалось на полях после сбора хлеба. Если не успеть это сделать, то сено сгниет и не будет чем кормить домашний скот зимой, уверяют российские старожилы.

Что касается Церковного календаря, то и он не обошел вниманием эту дату – 17 августа православная церковь чтит память святой мученицы Евдокии Римляныни (героическая женщина, которая противостояла империи ради продвижения христианской религии и отдала свою жизнь во имя Господа).

Учитывая соединение двух торжеств (народного и церковного), 17 августа можно и нужно было совершать следующие богоугодные и мирские деяния:

- соблюдать пост;

- девушкам заниматься домашними делами — к счастью;

- уважать старших;

- собирать в лесу ягоды и грибы;

- заниматься домашними делами;

- носить одежду светлых и цветных оттенков;

- собирать малину в лесу;

- собирать огурцы;

- собирать лук и чеснок;

- собирать целебные травы.

Согласно Лунному календарю, четверг, 17-ое августа 2023 года – это второй день лунного месяца, знаменующий начало нового этапа в жизни любого человека. Учитывая зарождающиеся энергии спутника Земли (Луну в эти сутки почти не видно на небе), люди испытывают апатию и бессилие. Многие констатируют упадок сил и отсутствие жизненной энергии.

По мнению астрологов, Луна в оппозиции к Сатурну в этот четверг заставит многих землян искать компромисс между тем, что хочется, и тем, что должен. Кроме того, текущее ретроградное движение Венеры подкидывает много прошлого в жизнь людей, заставляет что-то пересматривать, переделывать, улучшать, восстанавливать. Всё это логичным образом замедляет жизнь, останавливает, заставляет осмотреться, понять, что делать дальше. Нового практически ничего не происходит, но возвращается старое, люди из прошлого, старые проблемы, конфликты.

Нужно просто пережить этот день, выспаться, возобновить старое, раз оно так настойчиво возвращается, замедлиться во всех делах, коль Луна нас тормозит, а также избегать лишних трат.