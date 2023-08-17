«Жизнь начинается с нуля»: студентка из Новосибирска рассказала о переезде в США

В июне прошлого года 21-летняя студентка НГУ переехала в США вместе с родителями и двумя младшими сёстрами. Сибирячка рассказала корреспонденту «Сиб.фм» об американских зарплатах, русофобии, менталитете и трудностях жизни в миграции.

Семья Ивановых (фамилия изменена по просьбе героя публикации. — прим. ред.) задумалась о переезде в США в марте прошлого года — решение далось им нелегко.

«Все чувствовали себя плохо, кроме папы и младшей сестры. Они были очень рады, что мы переезжаем в штаты. Мне, средней сестре и маме было очень тяжело смириться с тем, что придётся оставить свой дом, друзей и родных. Это правда очень эмоционально сложно», — вспоминает Лера Иванова.

Переселенцы взяли с лишь необходимое: вещи пятерых членов семьи уместились в два чемодана и пять рюкзаков. Ивановы вылетели из Новосибирска 5 июня, а 17 июня прибыли в США.

«Наслаждаться видами и постоянно оглядываться»

Семья переехала в Сакраменто, столицу штата Калифорния. По словам Леры, этот город состоит из одноэтажных домиков, однако в центре можно увидеть множество офисных зданий и высоток. Тем не менее, мест для «гуляния» в Сакраменто недостаточно — семье не хватает привычных парков и тротуаров.

«Вот, по чему я скучаю. Здесь нельзя просто встретиться с другом и пойти гулять, зайти за кофе, посидеть где-нибудь. Тут почти везде работает система Drive Thru (система обслуживания клиентов ресторанов, позволяющая им оставаться в машине — прим. ред.), всё работает по заказам. Для ходьбы есть, конечно, тротуары вдоль дороги, но они абсолютно не приспособлены. Ты можешь тут гулять, наслаждаться видами и постоянно оглядываться, чтобы тебя никто не сбил», — делится Лера.

При этом собеседница считает Сакраменто удобным город для адаптации приезжих, потому что часть его населения — мигранты.

«Здесь живёт много турков, индусов, белорусов, молдаван, украинцев, русских. Поэтому тем, кто не знает английский язык, не трудно привыкнуть к жизни в Америке. Переезд в незнакомую страну без знания языка — это огромный стресс, особенно для взрослых людей. Но я считаю, что важно интегрироваться в культуру места, в которое ты приезжаешь», — объясняет Лера.

Несмотря на любовь Леры к российской природе, она считает, что красоты Сочи, Байкала, Алтая или Хакасии можно найти в одном Сакраменто.

«Мои сёстры соскучились по снегу, потому что его в нашем городе нет. Только зимой может несколько раз пройти дождь. Они не хотят ехать два часа до Техаса, где снег есть. Они хотят просто выйти из дома и поиграть в снежки», — делится девушка.

«Всё достаточно доступно»

Несмотря на гостеприимность города, мигранты испытывают трудности при устройстве на работу в США, говорит собеседница. Сложнее всего приходится приезжим, не знающим английского языка.

«Я некоторое время работала официанткой. Там платят очень мало. Минимальная зарплата по штату — 15 долларов в час. Нам платили 13–14 в час. Этого вообще не хватает на жизнь, поэтому приходится добивать чаевыми. Их оставляют не всегда. Теперь я сама всегда оставляю чаевые, потому что знаю, насколько это физически и ментально тяжёлый труд. Очень неблагодарная работа», — вспоминает девушка.

При этом зарплаты в США высокие — с образованием и опытом работы можно получать большее вознаграждение за свой труд.

«Как говорит мой папа, это не что-то стоит слишком дорого, это ты недостаточно зарабатываешь. И я с этим согласна. Всё достаточно доступно. Даже когда я работала официанткой на зарплате ниже минимальной, я могла позволить арендовать себе номер в хорошем отеле на выходных. Сутки — 200 долларов. Но когда ты живёшь один, это становится труднее», — подчёркивает она.

Лера считает неразумным пытаться как можно быстрее покинуть семью и начать жить отдельно, потому что обеспечить самостоятельно в такой ситуации практически невозможно. Сейчас на новой работе за 160 часов в месяц она получает 2880 долларов. Если бы она жила одна, то:

· 2100 долларов ушли бы на апартаменты: две комнаты, один зал и две ванные;

· 150 долларов — страховка машины;

· 630 долларов — остаток, который был бы потрачен на продукты.

«Если жить с кем-то, то ты не думаешь, что в ближайший месяц будешь есть только хлеб. Или не возникает мысли, что придётся краситься тушью, в которую наплевала вчера. Не потому что ты много зарабатываешь, а потому что это доступно», — рассуждает Лера.

Она также заметила, что в США выросли цены на определённые товары из-за ситуации в мире — особенно выделяется стоимость бензина.

«Нет никакой русофобии»

Проживая в чужой стране, Лера постоянно ощущает разницу в менталитетах. Американцев девушка считает очень улыбчивыми и разговорчивыми.

«Это называется small talk — когда бариста, кассиры, люди в очередях просто так начинают с тобой общаться. Могут поинтересоваться, как прошёл день, где отдыхали, чем занимаетесь», — поясняет девушка.

В таких беседах не получается обсудить глубокие и серьёзные темы. Впрочем, для Леры это не проблема, так как small talk снимает стресс и помогает преодолеть языковой барьер, говорит она. Ещё одна особенность американцев — это вежливость. Даже если им что-то не понравится, то они не скажут об этом вслух, а постараются сохранить тактичность.

«А к русским здесь относятся нормально, нет никакой русофобии. Если ты любой мигрант и делаешь всё по правилам, то к тебе нет никаких претензий. Никто не смеётся над акцентом, если у тебя плохой английский. Наоборот, они радуются и начинают перечислять все русские слова и русских людей, которых они знают. Например: “У меня была подруга Наташа! Наташа любила борщ!”. Поэтому ты комфортно себя чувствуешь. Но иногда есть русофобия со стороны некоторых украинцев», — рассказывает Лера.

Больше всего сибирячку в американцах удивил трудоголизм. Местные привыкли просыпаться очень рано — теперь и день Леры начинается в четыре–пять часов утра.

«Как ребёнок, учишься ходить»

После переезда жизнь Леры полностью изменилась. Теперь она работает по чёткому графику, общается с новыми друзьями и строит отношения.

«Я стала относиться к жизни намного ответственнее. Ты как будто раньше взрослеешь. Тут нет того, что могли бы тебе объяснить родители, потому что они сами ещё не знают, как это всё работает. Абсолютно у всех жизнь начинается с нуля. Ты приезжаешь в новую страну и, как ребёнок, учишься ходить», — объясняет девушка.

Лера планирует поступать в американский университет — в течение года она будет откладывать деньги на обучение и готовить документы. Впрочем, с городом, в котором девушка планирует остаться жить окончательно, она ещё не определилась.

«Мне очень нравятся США. Американские культура и менталитет мне ближе. Сейчас я хочу объездить Штаты, сравнить качество жизни, недвижимость, погоду и выбрать город по душе. Но переезжать из этой страны не стану», — заключила Лера.