Андрей Травников: Областной бюджет поможет городу приобрести технику и необходимые инструменты для содержания зелёных зон

Многоуровневую комплексную систему по содержанию парков, скверов, лесопарков создают в Новосибирске. Региональные власти финансово поддержат город в приобретении необходимых для этого техники и инструментов.

Об этом заявил Губернатор Андрей Травников во время выездного совещания по перспективам развития и содержания зелёных территорий в Ленинском районе. Глава региона проконтролировал ход работ в парке «Качели» по улице Забалуева, благоустройства в сквере «Радуга» на Троллейном жилмассиве, оценил условия, созданные для отдыха жителей в сквере микрорайона Горский.

По итогам обсуждения с представителями мэрии, депутатами, было принято решение о создании многоуровневой комплексной системы содержания зелёных зон на территории областного центра.

«За последние годы только в Ленинском районе было создано своими силами десять различных сквериков. И это ставит на повестку вопрос содержания. Одно дело содержать газоны или проезжую часть улицы, другое — содержать сквер с разнообразными дизайнерскими решениями, озеленениями, разными развлекательными малыми формами. Это требует и знаний, и особой техники, инструментов.

Поэтому я принципиально поддержал создание комплексной системы содержания парков, скверов, лесопарков на территории города. Она будет многоуровневой: крупные объекты содержит профильный департамент и Горзеленхоз. Малые скверы – администрации районов. Это продвижение моего подхода о повышении самостоятельности и ответственности глав районов, как хозяев своей территории. Финансово областной бюджет поможет приобрести технику и необходимые инструменты для того чтобы такую систему организовать», — заявил Андрей Травников.

Масштабы благоустройства, которые удалось развернуть сегодня в Новосибирске впечатляют. И в эту работу включились не только органы власти — в рамках федеральных, областных, городских программ, — но и жители, и предприниматели, и главы городских районов, акцентировал внимание Губернатор.

Самое главное, добавил он, что каждый реализуемый проект – это объединение сил всех участников: «В 2018 году бывали ситуации: сквер отремонтирован, а к нему примыкает дом и там все бурьяном заросло и никому не пришло в голову его скосить. А сейчас каждый проект – это объединение усилий. Здесь сквер в рамках областной программы, здесь глава нашел возможность вместе с управляющими компаниями навести порядок вдоль домов, тут депутаты проводят благоустройство по наказам избирателей. Получается, что общими усилиями преображается огромная территория. Здорово, что в Новосибирске и Новосибирской области это теперь хорошая и практически повсеместная традиция».