Эксперты из Новосибирска дали прогноз о будущем курса доллара и рубля

В Новосибирске эксперты рассказали, что будет с курсом рубля и доллара.

Прогноз о будущем курса доллара и рубля дали эксперты из Новосибирска. Три дня назад Центробанк внепланово повысил ключевую ставку до 12%. К сегодняшнему дню национальная валюта успела заметно укрепиться: 15 августа доллар стоил 101 рубль, а 18 августа — 93,7 рублей. По мнению экспертов, сейчас регулятор достиг цели по усилению позиций рубля, однако это вряд ли хорошо повлияет на инфляцию.

Как отмечают экономисты, цена одного доллара в 100 рублей — это серьёзное психологическое потрясение как для представителей бизнеса, так и для населения. Это и стало причиной поднятия ключевой ставки на 3,5%. Валютный рынок быстро отреагировал на повышение, и доллар уже подешевел на более чем на 7 рублей. Однако люди не осенью 2023 года валюта снова подорожает. Эксперты подтверждают, что опасения людей не лишены оснований.

По словам доктора экономических наук Игоря Богера, сложно делать какие-либо прогнозы из-за того, что рубль сейчас — это не полностью рыночная валюта.

«Допускаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе вряд ли курс доллара опустится ниже цифр, которые мы видели этим летом, 87-90 рублей. Рост курса доллара до 100 рублей и выше исключать нельзя. Он вполне вероятен, я думаю, ближе к концу года», — объяснил Игорь Богер в беседе с BFM-Новосибирск.

Он также добавил, что доллар — это самый эффективный способ инвестирования и сохранения накоплений для россиян. Ситуация вряд ли изменится.

Покупать и продавать доллары в ближайшие два месяца эксперты не рекомендуют. Вложение в валюту будет оправданным только при условии, что человек собирается ехать за границу.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин подчеркнул, что при существующем положении дел строить прогнозы стало ещё труднее.

«Рядовому потребителю учесть все факторы вряд ли удастся. Всех факторов мы просто не знаем. Что касается вероятности очередного витка подорожания доллара до 100 рублей и выше, то, конечно она есть», — сказал Владимир Клисторин.

По мнению экономистов, колебаний курса доллара в августе не ожидается. Однако всё может измениться в сентябре.

Напомним, что в начале августа 68-летний житель Новосибирска Николай Фёдорович купил четыре лотерейных билета за 400 рублей и выиграл 10 миллионов.