«Их могло убить уже»: глава Союза отцов Новосибирской области Майоров рассказал, как нашёл детей из ЛНР

В этом году в колледжи Новосибирской области пойдут двое подростков из Луганской народной республики – двоюродные брат и сестра обрели новую семью после того, как об их участи узнал глава регионального Союза отцов Сергей Майоров.

Первый раз о двоюродных брате и сестре Вике и Сергее из села Чернопоповка Луганской области глава Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров услышал в начале весны 2023 года на форуме в Казани. Коллеги-общественники выразили озабоченность судьбой 15-летнего Сергея и 16-летней Вики.

«Ульяна Стриж и Юрий Мезинов познакомились с Викой и Сергеем в Чернопоповке. Там почти всегда обстрелы, и они предложили родителям вывезти детей из-под обстрела. В населённом пункте мало осталось людей, родители согласились, так как их жизни и здоровью действительно угрожала опасность, — рассказал Сиб.фм Сергей Майоров.

– Сначала Юрий Мезинов хотел взять ребятишек себе. Они обычные, деревенские люди, держат корову, и деваться им было некуда. Родители не хотят уезжать и бросать хозяйство. На данный момент там уже год нет электричества. Когда начинаются обстрелы – они уходят и прячутся в погребке».

После того, как Юрий Мезинов бросил клич – семья Майоровых сразу откликнулась на чужую беду. Супруги воспитывают 7-летнего сына и двух дочек, которым по 14 и 19 лет, поэтому подростки из ЛНР быстро нашли поддержку у приёмных братьев и сестёр.

Первый раз в бассейн

В семье Сергея Майорова весной очень готовились к приезду дорогих гостей. Супруга главы Союза отцов Ольга наготовила лакомств, которых двоюродные брат с сестрой и не видели раньше.

«Ульяна и Юрий посадили их на поезд в Ростове-на-Дону, а мы их здесь встретили. Мама и папа Вики и Сергея подписали документы, что мы – законные представители. Сейчас у нас в семье три Сергея, моего младшего тоже так зовут, - продолжает глава большого семейства. – Встречали мы их с самоваром, блинов напекли. Они – обычные ребята, просто пережили такое, что никому не пожелаешь. Поначалу много рассказывали про обстрелы. От них недалеко Кременная. А они жили на краю дороги на отшибе посёлка, и через них шла дорога на передовую».

Сергей Майоров говорит, что ребята и сейчас вздрагивают от громких звуков. Раньше кроме своей деревни брат и сестра даже и не видели крупных городов. Для гостей из ЛНР многодетная семья составила насыщенную культурную программу.

«Они никогда в таком городе не были, ребятам очень понравился город: эта суета... Они много чего не видели,

- поделился Сергей Майоров. – Мы с детьми ходим в бассейн, например, и они в первый раз сходили в бассейн, в первый раз сходили в кинотеатр. Многое для них было впервые, и ребятишки всё это впитывали. В День семьи, любви и верности они побывали на большом концерте в Криводановке. Сейчас их отправили в лагерь, там они тоже никогда не были. Они родились и выросли в деревне, у них украинские паспорта».

Трагедия в семье

Этим летом Вика и Сергей начали «оттаивать» в Новосибирске от жизни под обстрелами. В мае мальчик отметил в семье Майоровых 16-летие. Однако две недели назад из Чернопоповки пришла трагическая новость.

«У Сергея недавно, недели две назад, погиб отчим. Они все вместе были (мать Сергея и отец Вики – родные брат и сестра) и пошли косить сено. Мать задержалась с коровой, пошли прилёты – отчим Сергея погиб, отец Вики был ранен, — рассказывает Майоров.- Там многих ждёт такая судьба: все уехали или погибли. Они там живут сейчас на свой страх и риск. Сергей с Викой, если бы были там, тоже пошли бы косить сено. Они тоже всегда ходили помогать и их тоже ждала бы гибель».

Глава Союза отцов Новосибирской области говорит, что погибнуть в Чернопоповке можно в любой момент, снаряды регулярно прилетают в дома, а решает всё его величество случай.

Теперь новосибирцы!

Изначально семья Майоровых планировала, что Вика и Сергей проведут в Новосибирске лето, а потом вернутся домой в Чернопоповку, но после случившегося супруги и думать об этом не хотят.

«Мы понимаем, что не можем их отправить туда обратно. Всего две недели назад у них случилась такая трагедия.... Как мы можем отправить их, понимая, что они погибнут? Чернопоповка – это зона боевых действий фактически. Гражданские там — как между молотом и наковальней, — размышляет Сергей Майоров. – В Кременной много разрушенных домов, вот мы ездили в последний раз. Там едешь на большой скорости, не останавливаешься, чтобы не зафиксировали. А в Чернопоповку на машине вообще никто не ездит, пешком идут, чтоб тебя «не срисовали», там ещё опаснее».

Сейчас Сергей и Вика готовятся начать учёбу в новосибирских колледжах. Девочка отметит 17-летие в семье Майоровых.

«Мама Оля»

С документами для дальнейшего обучения подростков из ЛНР помогли в министерстве образования и здравоохранения Новосибирской области.

«Вика уже почти отучилась в колледже на медсестру, но началась спецоперация, и колледж закрылся. Сергей в феврале тоже не успел закончить 9 класс, учителя все разъехались, — подводит итог многодетный отец. – Сейчас нам активно помогали и Хальзов и Федорчук (министр здравоохранения и министр образования – прим. Ред.) Колледж Вики подведомственен министерству здравоохранения, а Сергей пойдёт на повара учиться».

Семья Майоровых утрясает проблемы приёмных детей с аттестатами о среднем образовании, и уже в сентябре Вика и Сергей пойдут учиться в новосибирские колледжи.

«Они не хотят уже уезжать из Новосибирска. Были, конечно, сначала опасения, но сейчас ребятишки уже привыкли. Вика записала в телефон мою жену «мама Оля», у неё не простая судьба – жила в интернате. Был недостаток материнской любви»,

- заключает Сергей Майоров.

Напомним, в конце марта 2023 года в Новосибирск прибыли 47 детей из ЛНР. Все они нашли семьи, хотя отдавали братьев и сестёр всех вместе – по три и пять человек. Этим летом гости с новых российских территорий посетили и профильные смены в детских оздоровительных лагерях региона.