Мэр Новосибирска Локоть вновь пообещал убрать шашлычную рядом с Монументом Славы

Мэр Анатолий Локоть заявил о намерении закрыть заведение в сквере Славы близ площади Станиславского в Новосибирске.

Местные жители уже не раз указывали на шум и дым из данного заведения общепита. О планах закрыть объект градоначальник сообщил сегодня, 18 августа.

Заведение около Монумента Славы принимает посетителей долгие годы. Оно распахнуло свои двери в далеких 1960-х. Во времена Советского Союза там было кафе-мороженое. В 90-е здание какое-то время оставалось пустым, но спустя некоторое время в нем появилось кафе кавказской кухни «Анталия».

Местные жители не раз жаловались на то, что посетители заведения общепита оставляют свои машины прямо на тротуаре дома через дорогу по ул. Плахотного. Также граждане рассказывали о доносящемся оттуда шуме в позднее время. Кроме того, в сквере нередко можно наблюдать дым от мангалов кафе.

Мэр Новосибирска согласен с тем, что там не должно быть шашлычной. Он подчеркнул, что такое мнение разделяет и районная администрация. Локоть сказал, что в настоящее время руководство города пребывает в стадии переговоров с владельцами кафе. Дело в том, что им принадлежат здание и земельный участок под ним.

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