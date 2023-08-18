Компания из Новосибирска заплатила штраф в 252 тысячи за незаконный оборот товара

В Новосибирске незаконный оборот товара стал причиной оплаты организацией «Технопан» штрафа в 252 000 рублей.

В случае с нарушением речь идет о незаконном использовании чужих результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. Об этом сообщило Управление ФАС по Новосибирской области.

Ранее поступила информация о признании указанного ООО Новосибирским УФАС виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. Организацию обязали оплатить штраф в размере 252 360,51 руб.

Отмечалось, что «Технопан» ввело в оборот систему утепления фасадов с применением полезной модели по патенту №170175. У данного товара правообладателем является физическое лицо, а пользователем — ООО «Термолэнд». Кроме того, подчеркивалось, что «Технопан» использовало такой объект интеллектуальной собственности, как Технические условия ТУ 5284-003-74923819-2010, владельцем чего является ООО «Термолэнд».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске антимонопольная служба обнаружила нарушение при закупке песка от гололеда. Нарушения были выявлены в проведении торгов на поставку песочной-солевой смеси для «ДЭУ №1».