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общество проиcшествия

Под Новосибирском задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки

Фото: СКР НСО

В Новосибирской области спустя четыре дня нашли подозреваемого педофила.

В Новосибирской области задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Напомним, 13 августа 31-летний Евгений Л. совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки и скрылся с места преступления. Его объявили в федеральный розыск. Спустя четыре дня, 17 июля, его удалось задержать.

«Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников полиции 17 августа подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия»,- отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании Евгению меры пресечения.

Напомним, знакомые выгораживают предполагаемого насильника 12-летней девочки под Новосибирском

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Дамир Трубников

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