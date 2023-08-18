Пришла повестка на вручение мобилизационного предписания: что делать?

Военнообязанные россияне начали получать повестки для вручения мобилизационного предписания. Портал «Сиб.фм» публикует пояснительную информацию, как реагировать на вызов в военкомат за таким документом, какую силу он имеет и что необходимо делать в случае его получения.

Жители нескольких российских регионов в августе текущего года начали получать не совсем обычные повестки от военкоматов – военнообязанных граждан приглашают получить мобилизационное предписание. Конечно, это порождает массу вопросов.

Юристы нашей страны оперативно подключились к текущей ситуации и пояснили, что такой документ, а точнее вкладыш в военный билет, должен быть у каждого военнообязанного гражданина РФ. По словам эксперта в области юриспруденции Андрея Примака, человек, получивший такой документ, попадает в «команду», которая будет оперативно сформирована в случае объявления всеобщей мобилизации (обязывает явиться на сборные пункты в сроки, указанные в документе).

Что касается повесток для получения мобилизационного предписания (вкладыша в военник), то, по словам сотрудников российских военных комиссариатов – это всего лишь плановая работа, в рамках которой военнообязанных приглашают для сверки данных и вклейки предписания в военный билет (приписка к «команде», сформированной при комиссариате).

По словам другого российского эксперта, юриста Даниила Венедиктова, мобилизационное представление выдается в двух цветах — белом и розовом:

- белый вкладыш предназначен для военнообязанных граждан, которых военкоматы привлекают для помощи в проведении мобилизации на срок до 10 суток;

- розовый получают те, кто подлежит призыву и при мобилизации обязан прибыть в то место, которое указано в основной части формуляра.

Получив повестку для получения мобилизационного предписания любого цвета, гражданин обязан явиться в военкомат в обозначенные в документе сроки. Ответственность за уклонение от обязанностей по мобилизационному предписанию и по повестке – идентична и с 1 октября увеличивается в разы: от 30 000 рублей до лишения свободы.