Прокуратура Оби организовала проверку по факту осквернения подростками могил под Новосибирском

Прокуратура города Оби организовала проверку из-за сообщений прессы по факту осквернения могил подростками на кладбище под Новосибирском.

В рамках проверки предстоит оценить работу Муниципального бюджетного учреждения УК «ЖКХ». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, специалисты проверят исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о погребении и похоронном деле. По итогам будут приняты меры реагирования, если выявят основания.

Ранее поступила информация о занятии подростков вандализмом на кладбище в регионе. В группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором дети выплевывают на надгробную плиту лимонад. Проживающие в Оби граждане подчеркнули, что те оскверняют могилы. Причем уточнялось, что подростки делают это не впервые.

Согласно пресс-службе областного МВД, в полицию заявления касательно этого вопроса не поступали. Там добавили, что зарегистрировали данные их публикации в соцсети, началась проверка. Было принято решение об усилении на кладбище полицейских патрулей.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске вандалы учинили погром на Кудряшовском кладбище, опрокинув и разбив надгробия.