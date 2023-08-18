Прокуратура выявила нарушения в организации в городе Новосибирске после гибели рабочего

В организации Новосибирска, где погиб рабочий в ходе выполнения строительных работ, прокуратура Калининского района обнаружила ряд нарушений.

Прокуратура Калининского района провела проверку организации, где ранее погиб работник при падении железобетонной плиты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В соответствующей работе были задействованы также специалисты Государственной инспекции труда в регионе. В рамках проведенной проверки удалось установить нарушения трудового законодательства и законодательства об охране труда. По итогам возбудили четыре дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по ч. 1. ст. 5.27.1 КоАП РФ, по ч.3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

На сегодняшний день известно о восстановлении трудовых прав свыше 80 работников в соответствии с мерами прокурорского реагирования. Кроме того, отмечается, что к дисциплинарной ответственности по представлению прокурора привлекли 10 лиц. Согласно имеющимся сведениям, в интересах жены погибшего прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

Как ранее писал Сиб.фм, власти окажут психологическую и социальную помощь близким погибшего на железной дороге под Новосибирском мальчика. Об этом говорила новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко.