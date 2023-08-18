Раскрыты доходы Пригожина: сколько заработал мятежный глава ЧВК «Вагнер»

Имеющий два тюремных срока за спиной, Евгений Пригожин умудрился заработать миллиарды, которые продолжают множится, благодаря его разнообразной и бурной деятельности.

Лихой и рисковый нрав Пригожина сыграл с ним злую шутку и уже в 18 лет подвёл под статью «Кража имущества» (первый срок был условным). Едва погасив его, будущий лидер военных наёмников загремел в колонию-поселение с реальным сроком лишения свободы на 13 лет (был помилован спустя 7 лет). Освободившись с лихие 90-тые, занялся торговлей хот-догами в Питере на Апраксином дворе, расширив бизнес до кейтеринговой компании Concord и множества ресторанов (по оценке ресторанного критика и главного редактора MarketMedia Дмитрия Грозного, Пригожин владеет 12-тью ресторанами от супердешевых до супер-премиальных). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка пригожинской компании ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» в 2022 году составила 48,6 млн рублей.

Кроме того, по данным издания Financial Times от февраля этого года, мятежный глава ЧВК «Вагнер» получает доход в размере 250 млн долларов от компаний, занимающихся добычей природных ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке. А немецкое издание Bild уверяет, что с Пригожиным связаны сразу несколько фирм: «Евро полис» (добыча углеводородов в Сирии) с ежегодной выручкой в 134 млн долларов; «М Инвест» (добыча золота в Судане) с годовым доходом 2,6 млн долларов; парочка компаний по отгрузке промышленного оборудования в Судане и ЦАР с ежегодным доходом более 6 млн долларов; «Меркурий» (нефтегазовый сектор Сирии), заработавший за календарный год 67 млн долларов.

Также на балансе компаний Евгения Пригожина значатся: частный самолет Hawker стоимостью 2 млн евро, яхта Sankt Vitamin за 6 млн евро, дворец на Черном море, оцениваемый в 100-150 млн евро и большой автопарк с ретро-кадиллак во главе.

Небедная женщина и супруга Евгения — Любовь Пригожина, владеющая, по разным данным, несколькими курортами, шоколадной фабрикой и Музеем шоколада в Петербурге.