Ремонт дороги левобережья Советского района на дамбе ГЭС практически завершен

В левобережье Советского района завершается ремонт двух значимых дорог – на дамбе ГЭС и ул. Софийской. Работы выполняются в рамках нацпроекта БКД. Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, особое внимание уделяется качеству – его контролирует независимая организация.

Ремонт двух сопряженных дорог – по ул. Софийской и дамбе ГЭС- это значимые объекты для жителей микрорайона ОбьГЭС, здесь высокая интенсивность движения, поэтому важно завершить все работы в срок. Капитальный ремонт проводился больше 10 лет назад, здесь были аварийные участки, большая колея. Сейчас работы выходят на финишную прямую – осталось нанести разметку, устранить замечания по примыканиям, обустройству обочин. Напоминаю, что на всех наших объектах дорожного ремонта работает независимый контроль, который следит за качеством выполненных работ», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Улица Софийская ремонтируется на участке от ул. Ветлужской до границы города в Советском районе, протяженность – 3 км. Объем финансирования составил – 89 млн рублей. Ремонт ведёт подрядная организация ООО «Дорсиб плюс». По условиям контракта, все работы должны быть завершены к концу августа. На сегодня выполнено фрезерование старого покрытия, уложено два слоя асфальтобетона, установлены бортовые камни. Завершаются работы по укреплению обочин щебеночно-песчаной смесью.

Ремонт дороги на дамбе ГЭС выполняется на участке от ул. Приморской до ул. Плотинной – 4,5 км. Стоимость работ – 132 млн рублей. Помимо фрезерования старого асфальтобетона и укладки двух слоев нового выполнены работы по подъёму колодцев. Завершается обустройство обочин.

Гарантийный срок на оба объекта – 4 года.