Увеличение пенсии с 1 сентября 2023 года: прибавка или единоразовая выплата?

Ежемесячные прибавки и единоразовые выплаты ждут в сентябре текущего года российских пенсионеров сразу из двух источников: федерального и регионального бюджетов. Портал «Сиб.фм» публикует полный список получателей увеличенных пособий по старости.

По словам ведущих российских экспертов в области действующего Пенсионного законодательства, уже с 1 сентября федеральный власти России проведут перерасчёт пенсионных пособий в сторону увеличения для некоторых категорий граждан РФ:

- для работавших в 2022 году пенсионеров (автоматически);

- для получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом 2022 году выплачивали страховые взносы;

- для получателей пенсии по потере кормильца в случае, когда на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили деньги, не учтённые ранее при назначении выплат;

- для пожилых россиян, которые прекратили работать;

- для пенсионеров, которым исполнится 80 лет в сентябре 2023 года (повышенная фиксированная выплата в размере 7567 рублей 33 копеек)»

- для инвалидов, которым будет установлена первая группа инвалидности с 1 сентября 2023 года.

Кроме того, по заверения ведущего юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, в сентябре текущего года ряд российских регионов также осуществит доплаты к традиционным пособиям по старости. Средства в подобных случаях выделяются из местной казны и в соответствии с региональным законодательством в части выплат для пенсионеров. Под эти категории в сентябре 2023 года попадают следующие пенсионеры:

· пожилые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, достигшие преклонного возраста:

- в связи с 90-летним юбилеем выплачивается 15 000 рублей,

- с 95-летним — 20 000,

- со 100-летним — 25 000,

- в связи с достижением возраста старше 100 лет (ежегодно) — в размере 25 000 рублей;

· пожилые жители Новосибирска и области, достигшие 100 лет, получат выплату 25 000 рублей (устанавливается по поступившим данным от администраций районов в соцзащиту либо по заявлению самого пенсионера);

· пожилые граждане, проживающие на территории Иркутской области:

- в связи с юбилеем при достижении возраста 90 лет — 11 641,76 рубля, — 95 лет — 13 970,11 рубля,

- 100 и более лет — 17 462,6 рубля.

Подобные юбилейный выплаты в столице и в Московской области при достижении возраста 100 лет составляют 5 000 рублей.