В городе Обь под Новосибирском подростков обвинили в осквернении могил

В Новосибирской области подростки занимались вандализмом на кладбище.

Жители города Обь обвинили несовершеннолетних в осквернении могил и показали видео, на котором группа детей выплёвывает лимонад на надгробную плиту. Видеозапись опубликовали в группе «Город Обь Онлайн» Вконтакте.

«Прошу по делам несовершеннолетних принять меры насчёт подростков, которые не один раз оскверняют могилы, портят их, слушают музыку, переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду и цветы, которые приносят родственники, лежат на могилках. Прошу принять меры», — сообщил автор публикации.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что никаких заявлений в полицию Оби по такому вопросу не поступало, но они зарегистрировали информацию их публикации в соцсети, и начали проверку. Также на кладбище усилят полицейские патрули.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вандалы устроили погром на Кудряшовском кладбище. Они опрокинули и разбили несколько надгробий.

Также жители Новосибирска борются за сохранение старинного кладбища на острове Чингис в Караканском бору.