В Новосибирске найдут нового подрядчика для ремонта моста на Октябрьской магистрали

К качеству ремонта путепровода на Октябрьской магистрали в Новосибирске были предъявлены претензии со стороны муниципалитета.

Сдачу объекта должны были осуществить осенью минувшего года, однако работы затянулись, и ими займется новая компания. Об этом сообщил сегодня, 18 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, подрядчик своих обязательств не выполнил. Локоть подчеркнул, что серьезные замечания касались швов на путепроводе и бетонных конструкций. Контракт оценили на 170 млн руб., а работы приняли в объеме 80 млн. Глава Новосибирска отметил, что контракт с МКУ «Гормост» расторгается, данной организации все денежные средства не поступят.

«Сейчас занимаемся подбором того подрядчика, который завершит окончательно работы по данному переходу», — сказал Локоть.

Ожидалось, что в эксплуатацию мост на Октябрьской магистрали введут к концу третьего осеннего месяца. При этом возникли сложности в плане импортозамещения. В связи с ограничительными мерами отказались от немецкого деформационного шва.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирск привезут 22 новых троллейбуса. Производитель должен поставить весь обещанный транспорт до конца нынешнего года.