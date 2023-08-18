В Новосибирске обустроят тротуар длиной в 2 километра на улице Толмачевская

Власти Новосибирска анонсировали появление тротуара на улице Толмачевской.

На улице Толмачёвская в Ленинском районе Новосибирска обустроят тротуар длиной 2214 метров. Работы планируют завершить до 20 сентября. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Этот участок улицы от остановки общественного транспорта «Склады» до дома № 53 — самый протяженный из всех, где делают ремонт в 2023 году. Вместе с пешеходным тротуаром появятся газоны, заездные карманы остановок общественного транспорта и посадочные платформы.

Необходимость обустройства тротуара в администрации Новосибирска увидели, исходя из плотности движения транспорта и обилия предприятий на выезде из города. На Толмачёвской регулярно возникают дорожные пробки, и при этом до сих пор у пешеходов не было возможности безопасно идти вдоль проезжей части. Теперь здесь появится тротуар и остановки общественного транспорта.

На момент публикации на Толмачёвской отсыпают щебёночное основание тротуара и устанавливают новы бордюрный камень. Подрядчик «Дорсиб плюс» начал работы 27 июля, и закончить обустройство тротуара планирует 20 сентября.