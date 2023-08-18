В Новосибирске отметили 90-летие завода-создателя «Русского чуда»

В Новосибирске, в ДКиТ имени Чкалова, чествовали тех, кто связал свою жизнь с небом: гражданских и военных лётчиков, наземный персонал, создателей крылатых машин и ветеранов отрасли. В честь значимого события были организованы интерактивные музыкальные и спортивные площадки, также участники торжественного собрания увидели фильм к 90-летию завода имени Чкалова.

В праздничном мероприятии, посвящённом Дню авиации, принял участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области приветствуя собравшихся, отметил, что когда в других городах люди слышат звук военного самолета, многих это пугает, а в новосибирские жители радуются и поднимают головы к небу. Потому что знают о славном на всю Россию заводе и ответственном отношении чкаловцев к делу. Сегодня значимость Чкаловского завода для всей нашей большой страны осознают руководители всех уровней», – сказал глава региона.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручил награды регионального парламента представителям Чкаловского завода. Он поблагодарил за труд всех, кто сейчас занимается авиастроением, и ветеранов отрасли.

«Для большинства жителей области, да и страны, наш Чкаловский завод – предприятие очень секретное, – подчеркнул Андрей Шимкив. – И вместе с тем, оно известно всему миру. Потому что носит имя легендарного летчика и потому, что на этом заводе работают уникальные люди. Несмотря на тяжелые периоды в истории завод остается флагманом авиастроения. Су-34 – «сушку» – во всем мире называют «русским чудом». И это действительно «русское чудо» – результат работы новосибирских авиастроителей, в который вложены душа и передовые конструкторские мысли всех заводских династий, им гордятся не только здесь, на предприятии, но и во всей нашей области, во всей стране. Именно здесь, в стенах завода, конструкторская мысль собирает не только летательные аппараты, но и рождает огромное чувство гордости за свою страну.

От всех депутатов Законодательного Собрания Андрей Шимкив поблагодарил новосибирцев за традиции авиастроения, которые бережно хранятся и передаются в буквальном смысле из поколения в поколение. «Пример директора завода, который вырос здесь из мастера, примеры других заводчан – и есть то, что называется патриотизмом», – убежден Андрей Шимкив.