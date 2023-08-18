В Новосибирске пенсионер выиграл в лотерею 10 млн рублей и отдаст их бойцам СВО

Житель Новосибирска собирается потратить выигрыш на оружие для бойцов СВО.

Как сообщил 68-летний житель Новосибирска Николай Фёдорович порталу Сиб.фм, в начале августа он купил четыре лотерейных билета за 400 рублей и выиграл 10 миллионов.

«Когда объявили, что именно мой билет стал выигрышным, да ещё и с такой суммой, я просто был в шоке! Выиграл 10 миллионов рублей. Сначала не поверил. Потом мне перезвонили, подтвердили информацию, но уточнили, что до получения денег я не имею права раскрывать свою фамилию», — вспоминает собеседник Сиб.фм.

По словам победителя, он намерен потратить деньги на нужды бойцов СВО. Николай Фёдорович считает, что российской армии необходима поддержка, поэтому он готов оказать помощь.

«Деньги мне не нужны. Мы с супругой живем в большом доме. Дети выросли и сами обеспечивают себя. Мой племянник сейчас находится в зоне СВО. Думаю, там сейчас важнее любая финансовая поддержка», — продолжает он.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жительница Новосибирска выиграла в лотерею 3 млн рублей и собирается потратить их на покупку квартиры.