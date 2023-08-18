В Новосибирске заместителя начальника ИК-18 Козлова суд оставил в СИЗО

Обвиняемого в превышении должностных полномочий заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова Новосибирский областной суд оставил в СИЗО.

В начале августа стало известно, что в отношении заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ. Высокопоставленного сотрудника ГУФСИН России по Новосибирской области обвинили в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

4 августа Октябрьский районный суд принял решение отправить замначальника ИК-18 в СИЗО до 3 октября. Однако адвокат Александра Козлова не согласился с этим постановлением и подал жалобу в Новосибирский областной суд.

«Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 16 августа 2023 года оставлено без изменения постановление Октябрьского районного суда Новосибирска от 04.08.2023 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Козлова»,

- сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Кстати, следует отметить, что ИК-18 не первый год «трясёт» от скандалов. Так, под суд попал и предшественник Козлова — в 2020 году заместитель начальника исправительной колонии № 18 Вячеслав Круглов скрыл смерть отравившегося наркотиками заключённого.