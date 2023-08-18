В Новосибирской области назвали имена погибших бойцов в зоне СВО за неделю

Названы имена погибших за неделю в зоне СВО бойцов из Новосибирской области.

13 августа, в результате эвакуации боевого товарища с поля боя, погиб Ильшат Гумиров из элитного батальона «Вега». По словам комбата Андрея Панфёрова, Ильшат пал, защищая Родину и выполняя свой солдатский долг. В 2008 году он отправился на срочную службу и попал в десантно-штурмовой батальон, где участвовал в боевых действиях в Средней Азии. Позднее, став добровольцем, он присоединился к элитному батальону «Вега». 31 июля 2023 года Ильшат был награжден медалью «За воинскую доблесть II степени». Источник информации — «МК в Новосибирске».

17 августа в деревне Рождественка Северо-Татарского муниципального образования прошла прощальная церемония по поводу смерти Сабира Ащербекова из Татарского района, погибшего во время боевых действий в зоне СВО. Дополнительные подробности неизвестны.

16 августа в администрации Сузунского района стало известно о гибели Виталия Болганова, сотрудника таможни новосибирского аэропорта. Виталий родился и вырос в Сузунском районе. После прохождения срочной службы он начал работать в таможне новосибирского аэропорта. Подробности его гибели не раскрываются. Известно только, что он был убит на территории Луганской народной республики. Виталия наградили посмертно орденом Мужества.

15 августа в поселке Посевная состоялась прощальная церемония по поводу смерти Данила Волошина. В 2019 году он окончил Бердский политехнический техникум по профилю газэлектросверщика. В рамках частичной мобилизации он был отправлен в зону СВО в 2022 году, где и погиб.

13 августа во время выполнения военного задания скончался 46-летний житель Краснозерского района, доброволец Дмитрий Морозов, как сообщили в социальной сети «Вконтакте» группе «Новосибирск скорбит». Подробности гибели пока неизвестны.

17 августа в администрации города Бердска состоялась прощальная церемония тренера Антона Курбатова. Он ушел на добровольческую службу в зону особых военных операций в мае 2023 года. Некогда Антон был педагогом и персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». Его вспоминают как доброго и бескорыстного человека, всегда готового помочь. Прощание с Антоном состоится в Кафедральном соборе Преображения Господня.