В Новосибирской области объем кредитования ИЖС вырос в 3,2 раза

Эксперт Сергей Николаев рассказал о развитии кредитования ИЖС в Новосибирской области.

По информации ЦБ РФ общее количество ипотечных кредитов за полугодие выросло в целом по РФ на 51% к тому же периоду 2022 года. По данным агрегатора ДОМ РФ, в первом полугодии ипотека на ИЖС выросла в 2,5 раза в денежном выражении и в 3 раза в количественном.

Темпы роста в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составили 3,6 раза, в Татарстане 3,5 раза. По объему кредитов лидирует Московская область и Краснодарский край с ростом в 3 и 2,1 раза.

В Новосибирской области общий объем кредитования вырос в 1,42 раза, а ИЖС увеличилось 3,2 раза.

В июле 2023 сохранился тренд на опережающее развитие кредитования ИЖС. По сравнению с июлем прошлого года количество ипотек в этом сегменте выросло в Самарской области в 5,5 раза, в Краснодарском крае – 2 раза, Татарстане 1,9 раза, в Новосибирской области в 1,8 раза, в Тюменской и Свердловской в 1,6 раза.

По оценкам вице-премьера Марата Хуснуллина, доля ИЖС в общем объеме кредитования выросла за 3 года с 2-3% до 16%.

В Новосибирской области быстрое развитие ИЖС внутри города маловероятно, в центральных частях цена земли иногда кратно превышает стоимость самих домов, но есть отличные перспективы вдоль федеральных трасс и пригородах мегаполиса.

Напомним, ранее Сергей Николаев рассказал об объеме строительных работ в Новосибирской области.