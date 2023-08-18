В Новосибирской области судебный пристав спас смертельно раненного мужчину

В городе Карасук под Новосибирском судебный пристав спас умирающего от ран мужчину.

Во вторник, 15 августа, в Карасуке судебный пристав Дмитрий Карпенко во время поисков должницы обнаружил умирающего от ран мужчину и вызвал ему скорую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону.

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, лейтенант внутренней службы Дмитрий Карпенко искал мать-алиментщицу, проверяя адреса, где она могла бы быть. В одном из частных домов он обнаружил двух мужчин, один из которых лежал на кровати. Пристав опросил одного, а затем подошел к лежащему на кровати и услышал неестественный хрип. Он развернул мужчину на спину и обнаружил на подушке кровь, на голове множественные гематомы и открытую рану. Дмитрий сразу вызвал скорую помощь и полицию.

Пострадавшего успели госпитализировать. Врачи диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы, травму грудной клетки и перелом нескольких ребер. Ему провели операцию, и на момент публикации он находится в реанимации. По словам врачей, его спасло то, что врачи вовремя оказали помощь. Промедление бы повлекло серьёзные осложнения или даже смерть.

Сотрудники полиции опросили свидетелей и задержали подозреваемого в течение суток. Им оказался 44-летний житель Карасукского района. Расследование и сбор доказательств продолжается.

Ранее Дмитрий Карпенко уже помогал другим людям, оказавшимся в смертельной опасности. Так, 13 января 2023 года он помог семье с двумя малолетними детьми выбраться из горящего дома.