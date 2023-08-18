В России могут сократить пенсионный возраст на 7 лет: кого ожидают изменения

Пенсионная реформа, названная антинародной, вызывает всё большее недовольство населения РФ и законотворцев, открыто призывающих власть отменить реформу и вернуть всё на тот уровень, который был. Портал «Сиб.фм» публикует мнение экспертов по этому непростому вопросу.

Для начала вспомним, под какими лозунгами в 2018 году стартовала пенсионная реформа в нашей стране, повысившая возраст выхода на заслуженный отдых. Основными целями тогда были заявлены следующие факторы:

- освобождение денежных средств, которые будут направлены на повышение пенсионных выплат пожилым людям;

- снижение нагрузки на федеральный бюджет;

- повышение занятости заняты рабочих мест, где не хватало рабочих рук.

Вот что в итоге получилось, уверяет политолог Сергей Михеев:

· пенсии так и не увеличены до должного уровня (индексация ничтожно мала и не соответствует реальному уровню инфляции);

· рабочих рук на производстве по-прежнему не хватает;

· в бюджете всё также фиксируется дефицит;

· многие мужчины вообще не доживают до пенсии.

По задумке авторов Пенсионной реформы в России, переходный период продлится до 2028 года. К этому времени женщины начнут выходить на заслуженный отдых в возрасте 60 лет, а мужчины будут получать пенсии начиная с 65 лет.

Однако уже сейчас отдельные категории пожилых людей могут выйти на досрочную пенсию с опережением в 7-7,5 лет, сообщает портал PRIMPRESS. В рамках действующего законодательства, сокращение пенсионного возраста может быть осуществлено на основе накопленного стажа в северных территориях РФ, сокращенного наполовину, то есть более чем на 7,5 лет (каждый лишний год работы свыше этой отметки уменьшает пенсионный возраст на четыре месяца).

Отметим, что в Госдуме не стихают споры о отмене повышенного пенсионного возраста: «Задачи, поставленные перед пенсионной реформой, не выполнены, поэтому необходимо ее отменить и вернуть прежний пенсионный возраст», заявил с высокой думской трибуны член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин. По его устойчивому мнению, нужно возвращаться к тому, чтобы российские женщины уходили на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60 лет.