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общество

В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»

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Байк-шоу «Ночных волков» 2023, посвященное 80-летию Сталинградской Победы, которое собрало более тысячи мотоциклистов из разных уголков России, Австралии и Германии, прошло 12 августа в Волгограде.

Фото В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков» 2

Мотоциклисты огромной колонной устроили мотопробег по главным улицам города. Почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане и повернули на миг время вспять у железнодорожного вокзала.

Фото В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков» 3

А после была настоящая феерия у музея-панорамы «Сталинградская битва».
Байкеры развернули копию боевого знамени дивизии – полотнище размером 54 кв. метра.

Кульминацией байк-шоу стала мельница Гергардта, которая снова зажглась. А в небо поднялись не просто акробаты, а «ангелы победы» показывая, насколько глубока в сердцах «Ночных волков» память о той битве.

Фото В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков» 4

Сами же «Ночные волки» считают себя преемниками восьмого отдельного мотоциклетного полка, наводившего страх на немецкие тылы во время Сталинградской битвы.

#фестиваль
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Валерия Ледянкина
Копирайтер

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