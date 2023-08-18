В Волгограде прошло байк-шоу «Ночных волков»

Байк-шоу «Ночных волков» 2023, посвященное 80-летию Сталинградской Победы, которое собрало более тысячи мотоциклистов из разных уголков России, Австралии и Германии, прошло 12 августа в Волгограде.





Мотоциклисты огромной колонной устроили мотопробег по главным улицам города. Почтили память защитников Сталинграда на Мамаевом кургане и повернули на миг время вспять у железнодорожного вокзала.

А после была настоящая феерия у музея-панорамы «Сталинградская битва».

Байкеры развернули копию боевого знамени дивизии – полотнище размером 54 кв. метра.

Кульминацией байк-шоу стала мельница Гергардта, которая снова зажглась. А в небо поднялись не просто акробаты, а «ангелы победы» показывая, насколько глубока в сердцах «Ночных волков» память о той битве.

Сами же «Ночные волки» считают себя преемниками восьмого отдельного мотоциклетного полка, наводившего страх на немецкие тылы во время Сталинградской битвы.