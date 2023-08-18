Выплата на подготовку к школе 1 сентября 2023 года: сколько заплатят и как получить деньги

Слухи о масштабных президентских выплатах к новому учебному году не утихают в российском обществе. Государственная поддержка семей с детьми-школьниками в 2023 году действительно осуществляется, но уже в новом формате и только тем, кто в ней нуждается. Портал «Сиб.фм» публикует самую достоверную информацию о школьных выплатах-2023 – чуда не ждите.

Ажиотаж вокруг разовых выплат к школе не стихает с пандемийных лет, когда 10 000 рублей получил каждый российский ребенок, независимо от доходов его родителей. Население страны пытается достучаться до властей, уверяя, что такие масштабные и поголовные выплаты необходимы каждый год в августе. С ними согласна и часть депутатов Госдумы, которые ещё в прошлом 2022 году внесли предложение об узаконивании таких единовременных выплат и их регулярной индексации согласно уровню инфляции. Однако соответствующий документ так и не был вынесен на рассмотрение законотворцев. Не нашёл он отклика и в Правительстве РФ, где подобную идею сочли не справедливой, пояснив, что господдержка должна быть адресной, а семьи, чьи дети обучаются в частных школах в дополнительной помощи не нуждаются (по официальной статистике реальные доходы населения в 2023 году растут, а безработица рекордно низкая).

Однако это не разуверило россиян в возможности получения школьных выплат в 2023 году. И тогда неистребимой русской верой в сказку воспользовались мошенники, предлагая заполнить заявление на получение 10 тысяч рублей к школе на фейковых сайтах, имитирующих портал Госуслуг. Кстати, подобные предложения до сих пор бродят в сети и находят своих «жертв».

На сегодняшний день в России действуют вполне законные и регулярные меры поддержки семей с детьми-школьниками, но исключительно на региональном уровне: «С прошлого года около 10 миллионов детей охвачено единым пособием. Это пособие, собственно, и закладывалось с тем, чтобы не надо было каждый раз что-то обещать, предпринимать ситуативные какие-то меры: это систематизированная адресная поддержка. А дальше если есть какие-то индивидуальные ситуации, то они могут рассматриваться на уровне регионов, муниципалитетов, у всех есть фонды», пояснила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Отметим, что школьными выплатами занимается Соцзащита и обращаться за их начислением нужно именно туда (в местное отделение). Суммы выплат и условия получения в разных регионах РФ сильно различаются (в каких-то их нет совсем). Но выплачивают деньги к школе только малоимущим, многодетным и семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Кроме того, в ряде регионов России есть пособие на покупку школьной формы (можно получить через соцзащиту). На федеральном уровне деньги на подготовку к школе выплачивают лишь в рамках социального контракта (только для малоимущих граждан и по решению соцзащиты).