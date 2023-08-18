Знать, чтобы любить: фантастическая архитектура Новосибирска, которую мы не замечаем

Скучный, серый, безликий — архитектурному облику Новосибирска часто достаётся от горожан, что называется, по полной программе. Но, может быть, мы просто чего-то не замечаем? Иначе как объяснить то, что иностранцы специально приезжают сюда за тысячи километров, чтобы взглянуть на здания, которые нам кажутся ничем не примечательными?

Архитектуру Новосибирска сами горожане сегодня чаще ругают, чем хвалят. На фоне Москвы, Петербурга, Казани, не говоря уже о поражающих воображение европейских столицах или небоскребах Японии или Сингапура, достоинства нашего города кажутся более чем скромными. А один из главных упреков — в отсутствии единого стиля, «своего» лица. Но вот что интересно: оказывается, привычка критиковать архитектуру у нас возникла не сегодня.

Комплекс «сибирского Чикаго»

Историки и архитекторы рассказывают, что ещё жители Новониколаевска относились к родному городу критично. А всё потому, что уже тогда равнялись не на провинциальные города, а на столицы. Москва, Петербург, Париж — вот та планка, на которую они ориентировались. Откуда такие амбиции? По мнению историков, они тоже появились не на пустом месте.

Дело в том, что нашему городу повезло. Ему, что называется, от рождения было дано больше, чем многим поселениям. Благодаря тому что «градообразующим предприятием», которому будущий Новосибирск обязан своим появлением, была железная дорога — а это, по меркам того времени, как нынешние Росатом или Роскосмос — авангард научно-технического прогресса, — у города были изначально уникальные условия для мощного рывка. Да и место — тогдашний центр России, где пересекались все дороги — сухопутные, речные и железнодорожные, — сразу показалось привлекательным и для малого, и для крупного бизнеса.

И этот рывок произошёл. Вот всего несколько фактов. В 1893 году на место будущего строительства моста приехали первые строители. А уже через два года в посёлке состоялся первый сход жителей по вопросу придания посёлку статуса города. И хотя добиться этого удалось лишь через 9 лет — в 1904 году, всё равно это невероятно короткий срок. Не говоря уже о том, что такие сходы сами по себе свидетельствовали о том, что в центре царской империи происходили масштабные, демократические городские события.

За период 1905–1913 годов население города выросло в 2,5 раза, а бюджет — в 14,5 раз. А всего за четверть века провинциальный посёлок стал столицей Сибирского края.

По поводу же того, кто и когда первый раз назвал наш город «сибирским Чикаго», долгое время существовали разные версии. Несколько лет назад новосибирский краевед Константин Голодяев, проведя специальное исследование, выяснил, что впервые это наименование появилось ещё в 1901 году в газете «Сибирская жизнь» за 18 августа: «Ново-Николаевск, пожалуй, сибирским Чикаго станет».

Позже, уже в конце 1920-х, это сравнение подтвердит побывавший в нашем городе А.В. Луначарский, пришедший в восхищение от «громадных зданий банков, магазинов с роскошными витринами» и «бездны» электричества, которое «не только сияет и переливается на самый западноевропейский лад в центре города, но и освещает все закоулки, придавая городу среди белоснежных снегов в общем крепкий и нарядный вид». И добавит, что Новосибирск пошёл откровенно по американскому пути, хотя и очень вольно варьируя заокеанские архитектурные мотивы.

Новосибирск был признан самым быстрорастущим городом мира. Путь со дня основания до миллионного жителя он прошёл за 70 лет. Чикаго для этого потребовалось на пять лет больше. А Нью-Йорку вообще понадобилось 250 лет, Москве — более 700 лет, Киеву — около 900 лет.

Так что, как видим, поводов гордиться нашим городом немало. Но какое отношение этот исторический экскурс имеет к архитектуре? Самое прямое.

Воплощение новой Сибири

Для понимания причин «архитектурного хаоса», который приписывают Новосибирску, важно учесть и ещё несколько моментов.

Во-первых, до революции наш город просто не успел обзавестись богатой многовековой историей с присущими ей архитектурными традициями и был открыт всему новому. Впрочем, и совсем без этих традиций город не остался.

В так называемом тихом центре сохранились великолепные образцы кружевного деревянного зодчества конца XIX — начала XX веков, купеческие каменные дома с изысканной кирпичной резьбой. Большая часть из них является охраняемыми памятниками архитектуры.

Визитной карточкой дореволюционного Ново-Николаевска и современного Новосибирска является и здание Городского торгового корпуса на центральной площади, построенное по проекту знаменитого архитектора А.Д. Крячкова, в котором сейчас располагается краеведческий музей. Между прочим, как рассказывают краеведы, здание могло быть снесено в конце 1960-х — для расширения площади парадов. Но нашёлся умный человек, который придумал легенду, что здесь в 1917 году была провозглашена советская власть, и здание не только не разрушили, но даже взяли под государственную охрану.

Возможно, именно эти эстетически понятные большинству обывателей дореволюционные строения и сформировали у нас некую архитектурную «генетическую память», которая то и дело напоминает о себе в тех или иных стилистических нюансах и цикличном возвращении к традициям классической архитектуры.

Во-вторых, наш город как минимум трижды, если можно так выразиться, попал в зону московского и питерского творческого, и в том числе архитектурного влияния.

После революции к нам стали переносить некоторые государственные учреждения, целыми семьями переезжали столичные чиновники и служащие из других городов. И Новосибирску нужно было соответствовать. Из-за этого в двадцатых — начале тридцатых годов строительство здесь было невероятно масштабным.

Следующая волна и толчок к очередному рывку произошли во время Великой Отечественной войны, когда здесь в эвакуации было множество столичных и ленинградских предприятий. Компактный город стихийно разрастался до агломераций соцгородов при промпредприятиях. Новосибирск до сих пор имеет сложное структурное наследство такого подхода к застройке. Третьим этапом стало строительство Академгородка.

Наконец, строительство Новосибирска пришлось на переломную не только для нашей страны, но и для всего мира эпоху — начало ХХ века, время революционных перемен и ломки всяческих стереотипов во всех сферах, в том числе и в архитектуре.

С 1920-х годов Новосибирск стал местом экспериментов и противостояния для совершенно разных градостроительных подходов.

Идеи сменяли друг друга столь стремительно, что архитектура города, стремясь обогнать время, часто не успевала угнаться за ним. Бывало, что архитекторы создавали проект здания в одном стиле, но происходила смена ценностей, и оно строилось в противоположном. А проекты каких-то зданий и вовсе не успели воплотиться, так как новая идея, не успевшая дозреть, в короткое время сметалась новым отрицанием. Новосибирск, как ребёнок, не успевавший снашивать обновки, уже «вырастал» в другой архитектурной «одежде». Поэтому нельзя сказать, что у нашего города нет своего лица. У него просто этих лиц очень много, и каждое из них по-своему интересно. Новосибирск — это город, с самого начала заявивший о себе как о городе будущего, поле для смелых экспериментов. Следствие этих экспериментов — и объекты-парадоксы, как, например, улица Планировочная, которая перпендикулярна сама себе. И объекты, которые попали в мировые каталоги лучших авангардных зданий мира: Доходный дом архитектора Фридмана на площади Ленина — Красный проспект, 25, Госбанк, поликлиника № 1 и другие.

«Конструктивный» Новосибирск

Удивитесь, но главной достопримечательностью Новосибирска иностранцы считают здания, которые нам кажутся совсем не привлекательными. Это здания в стиле конструктивизма, который стал ответом на индустриализацию и стремительное развитие городов и вмещал в себя целую философию. Стиль передаёт устремлённость в будущее, скачок в развитии индустрии, идея этого стиля — интеграция современных технологий в массовое строительство и искусство.

Новосибирск — третий в России город по количеству памятников конструктивизма. Эксперты насчитали у нас порядка 50 объектов в этом стиле, причем рассредоточены они по всему городу. Например, в Казани всего четыре таких здания.

Для этого стиля характерны лаконичность и строгие формы, большое остекление, наполняющее пространство светом. Классика этого стиля — здание Госбанка, 1-й поликлиники, дом с часами, ДК Революции.

Проекты, которые потрясли мир

1930-е годы — поиски постконструктивистской неоклассической стилистики, которая частично возвращается к классической архитектуре. Но это была не просто оглядка назад, а скорее поиск собственного стиля, попытка совместить чистый конструктивизм с классическими приёмами.

В Новосибирске одно из лучших воплощений этого — знаменитый стоквартирный или французский дом для руководящих работников, который был построен по проекту архитекторов Крячкова и Масленникова. В Париже на международной выставке искусств и техники в 1937 году этот проект получил золотую медаль и гран-при. В доме жили многие знаменитые люди, и не только чиновники. Дирижёр Мравинский, актёры Черкасов и Симонов, художник Грицюк, биатлонист Тихонов, академик Будкер, врачи Мешалкин, Цивьян и другие.

В некотором роде в этой же стилистике, на стыке с аристократическим ар-деко, решён и оперный театр, который и сегодня называют невероятным, фантастическим сооружением. Это самое большое по размерам театральное здание в России и одно из самых больших в мире. Купол театра до сих пор не знает равных: его сечение сравнимо с толщиной скорлупы куриного яйца. По грандиозному замыслу и техническим задачам этот объект намного опережал своё время. По проекту архитекторов, через здание театра должны были прямо с площади проходить праздничные колонны демонстрантов, в зрительном зале предполагался бассейн для водных пантомим, а также трансформируемый партер для представлений. Но масштабный проект был слишком сложен и дорог. К тому же оказалось, что не существует техники и аппаратуры, чтобы осуществлять феерии и передвигать партеры, их ещё предстояло изобрести. Поэтому амбиции умерили, и проект здания переработали. Но даже в упрощённом виде в 1937 году макет театрального здания, представленный на выставке в Париже, был удостоен высшей награды — гран-при.

Ампир, ещё ампир

В 2021 году исторический квартал, растянувшийся вдоль улицы Богдана Хмельницкого, признали культурным наследием, назвали Красной горкой и наделили охранным статусом.

По мнению экспертов, это редкий и ценный для Новосибирска фрагмент хорошо сохранившейся цельной градостроительной планировки и застройки жилого района при крупном промышленном производстве — НЗХК, одном из первых предприятий ядерного топливного цикла СССР. Здесь можно увидеть здания разных типов, которые соответствуют периодам строительства. Это двух- и трёхэтажные дома, оформленные в неоклассическом стиле, четырёх- и пятиэтажные — в духе «сталинского ампира».

Памятник эпохе великих свершений

Но не только микрорайоны, возникавшие вокруг предприятий, становятся памятниками. Достопримечательностями бывают и сами предприятия.

В середине семидесятых годов архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») вошёл в список охраняемых архитектурных памятников истории и культуры России. Это памятник энтузиазму и подвигу инженеров и рабочих, участников всесоюзной стройки. Многие из них впоследствии остались трудиться на предприятии и сумели передать будущим поколениям бережное, уважительное отношение и любовь не только к родной компании, но и к отечественной истории и традициям, как бы их потом ни пересматривали последующие эпохи.

Внутри машинного зала на стене и сейчас можно увидеть панно — огромный портрет Ленина, автора плана ГОЭЛРО. И рядом — знакомую многим с детства из учебников истории подпись: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». Изображение Ленина разрабатывал Союз художников Новосибирска.

Ещё одна достопримечательность расположена неподалёку — панно «Покорителям Оби». Оно появилось в 1970 году. Это памятник первым гидростроителям. Высота панно — 9 метров, ширина 31,5 метра. Вниз под землю оно уходит на 6 метров. Автор — заслуженный художник РСФСР Владимир Сокол.

Раньше на этом месте была большая насыпь, и на ней располагалась камнедробилка. Из Буготакских сопок Новосибирской области сюда привозили камень, и уже здесь дробили на щебень. Когда камнедробилку убрали, осталась бетонная стена. И Владимир Сокол предложил выложить из мозаики панно. На его создание потребовалось 1 миллион 236 тысяч разноцветных плиток.

Только вперёд

Город продолжает расти и развиваться так же стремительно, как и раньше, так же творчески дерзок и открыт экспериментам и так же, похоже, не собирается останавливаться на чём-то одном. В современную застройку вернулись неомодернисткие подходы, авангардные приёмы стеклянной параметрической архитектуры, эклектика. Последнее наиболее характерно для жилых комплексов, среди которых, опять-таки, можно заметить борьбу противоположностей: с одной стороны, тяготение к малоэтажным домам, с другой — стремление ввысь, к небоскребам.

Среди последних — один из наиболее интересных в архитектурном отношении жилой комплекс с историческим названием «Тихомиров» в Октябрьском районе. В 2021 году на 13-й церемонии вручения московской премии Urban Awards этот жилой комплекс был назван лучшим жилым небоскрёбом России. Отрадно, что сегодня новосибирские застройщики вспоминают и по-своему отдают дань истории родного города. И в названии, и в архитектуре этого комплекса постарались увековечить имя Николая Михайловича Тихомирова — инженера-строителя, создателя моста через реку Обь. Поэтому арочные своды здесь символизируют мост, паттерн в виде буквы «Т» — отсылка к фамилии инженера, который внёс огромный вклад в развитие нашего города. А высокие потолки означают свободу и новые достижения.

Говоря об изначально высоком потенциале для развития города, обусловленном его местоположением и строительством Транссиба, нельзя не вспомнить ещё об одной детали. Это близость строительных ресурсов высокого качества. Ведь для быстрого рывка нужна доступность качественных стройматериалов. Новосибирску повезло и здесь. Большие запасы известняка и глинистых сланцев, пригодных для производства качественного цемента, были обнаружены в 1927 году в районе реки Берди, а уже в 1934-м введён в эксплуатацию мощный цементный завод, который получил название Чернореченский. Сегодня это — АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем»). В ассортименте предприятия присутствует цемент для разных видов работ, что позволяет использовать его при строительстве крупных и ответственных объектов, таких, например, как ОбьГЭС, Новосибирский метрополитен, взлётно-посадочная полоса аэропорта Толмачёво, вокзал «Новосибирск-Главный» — кстати, одно из крупнейших в стране и самое большое в Сибири здание вокзала. Продукция предприятия используется при закладке фундамента, производстве бетонных и железобетонных конструкций, обустройстве кирпичной кладки, проведении работ по внутренней отделке, бетонировании отмосток и дорожек — список можно продолжать долго. «Искитимцемент» большое внимание уделяет качеству продукции, цемент этой компании ежегодно входит в список программы «100 лучших товаров России», а многолетнее использование зданий и сооружений, возведённых с применением продукции предприятия, является лучшим подтверждением слогана завода — «Качество на века».

Новое время, новые формы

Новое время привнесло в архитектуру Новосибирска новые краски и форматы. В архитектуру активно вторгаются современные виды искусств и необычные малые архитектурные формы.

Аллея связистов имени Анатолия Никулина, расположенная между зданием Новосибирской государственной консерватории и головным офисом компании «Ростелеком», довольно интересно дополнила композицию со скульптурой композитора М. Глинки. И опять, по стечению обстоятельств, — всё то же парадоксальное единство — классики и современности.

Аллее дали имя первого генерального директора компании «Сибирьтелеком» Анатолия Никулина, который внёс значительный вклад в развитие связи в Сибири и объединил 11 региональных компаний связи в одну.

Аллея совсем небольшая, но с ярко выраженной концепцией, оправдывающей название: сочетание арок и светильников в виде телефонных аппаратов, скамейки в форме телефонов создаёт единый ансамбль с телекоммуникационным звучанием. Первая арка является мемориалом, вторую сделали функциональной — в ней установлены две телефонные будки.

Аллея несёт вполне конкретную практическую функцию. На её территории можно бесплатно дозвониться до любого абонента в черте Новосибирска. Кроме того, один из таксофонов позволяет воспользоваться услугами интернет-доступа и видеоконференцсвязи. Аллея является зоной бесплатного Wi-Fi, и потому довольно популярна у молодёжи.

Арт-объект, который следовало бы отнести к неочевидным, спрятанным от массового зрителя достопримечательностям — галерея переходов между корпусами «Новосибирского завода полупроводниковых приборов Восток».

Серую стену промышленного сооружения расцвечивает яркое граффити: сочетание двух округлых элементов логотипа АО «НЗПП Восток», соединённых с окружностью, символизируют схематическое изображение элемента решётки полупроводника в момент, когда электрон занял свободное место.

Граффити создали художники из команды «ТакНадо», известной горожанам по росписи новосибирского трамвая, портрету девушки с горностаем на улице Советской и другим подобным знакомым новосибирцам арт-объектам.

А заказчиком выступило само предприятие — так крупнейший за Уралом центр микроэлектроники решил добавить яркости в рабочий день тысячи своих сотрудников.

Напоследок — об архитектуре ландшафтной. Ибо в какой-то степени это тоже часть общего архитектурного облика нашего города. И тех, кто упрекает Новосибирск в недостатке зелёных насаждений, ждёт сюрприз: оказывается, наш город входит в десятку самых зелёных городов России. Скверов, парков и просто зелёных зон становится всё больше. И скоро появится новая. Задуманную как экологическая акция высадку аллеи компанией БЭСТ можно назвать посильным вкладом в новый архитектурный рисунок Новосибирска.

В заключение стоит отметить, что, разумеется, в поисках себя наш стремительно развивающийся мегаполис допускал и допускает множество архитектурных ошибок и ляпов. Но поводов любить наш город и гордиться им всё же больше.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ».



Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК.



Официальные партнёры:



• ПАО «Ростелеком»;



• АО «Искитимцемент».



Партнёры проекта:



• Строительная компания «Группа Мета»;



• ПАО «РусГидро»;



• АО «НЗПП Восток»;



• Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин;



• Банк Левобережный ПАО;



• Музей Новосибирска.