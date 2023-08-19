Актера Владимира Стеклова внесли в список запрещенных артистов за поддержку СВО

Народного артиста РФ Владимира Стеклова запретили на Украине из-за активной поддержки СВО – он снимал патриотические ролики.

Владимир Стеклов чаще бывает на Донбассе, чем в Москве. Артист регулярно выступает в зоне СВО для российских военных. Вначале этого года Стеклова внесли в санкционный список. Недавно выступление актёра запретили даже на территории Казахстана из-за Z-патриотизма.

Народный артист РФ дал обширное интервью изданию «Известия», в котором подробно рассказал, как ему живётся теперь, после применения к нему санкций.

«Меня запретили не только на Украине, но и в Западной Европе, в странах, которые еще недавно были в составе СССР. У меня были намечены гастроли в Казахстане, они отменились, потому что я и мой партнер по спектаклю Игорь Ливанов были объявлены персонами нон-грата, а именно — Z-патриотами. То есть нам там не место. Другие артисты ездят»,

- рассказал Владимир Стеклов.

Дело в том, что народный артист не просто выступает перед солдатами в зоне СВО, он также снимал фильм о героизме российских патриотов.

«Я записывал с Семеном Пеговым (военным корреспондентом. — «Известия») сюжеты «за ленточкой». Это всё носило немножко импровизационный характер, потому что, когда мы писали сюжет на тему «С кем вы, деятели культуры?», мы попали под минометный обстрел. Это было в районе Лисичанска и Белогоровки, — вспоминает Стеклов. — В буквальном смысле — бежать оттуда было невозможно, мы ждали, когда кончится артиллерийский обстрел со стороны ВСУ и начнется дуэль».

Впрочем, самого народного артиста не очень расстраивает, что он попал в санкционный список, на это он отвечает следующее: «А судьи кто?»

Напомним, что новосибирские артисты регулярно выступают в зоне СВО с мая этого года. Концертная бригада из филармонии заключила контракт с Минобороны.