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проиcшествия

Под Новосибирском задержали подозреваемого в изнасиловании девочки 12 лет

Фото: СКР НСО

Под Новосибирском спустя четыре дня обнаружили подозреваемого педофила.

На территории Новосибирской области задержали мужчину, которого подозревают в совершении действий насильственного характера в отношении 12-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следкома.

Речь идет о гражданине Евгении Л. в возрасте 31 года. Преступление он совершил 13 августа. После изнасилования он скрылся с места. Спустя некоторое время он был объявлен в федеральный розыск. Задержали педофила 17 августа.

«Благодаря слаженным действиям следователей СКР и сотрудников полиции 17 августа подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан», — подчеркнули в ведомстве.

Согласно имеющимся сведениям, с задержанным работают следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура Оби организовала проверку по факту осквернения подростками могил под Новосибирском.

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Павел Фролов
Журналист

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