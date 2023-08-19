В Новосибирске доля китайских авто на рынке выросла в пять раз

В Новосибирске китайские автомобили заняли 51,1% рынка новых машин.

В Новосибирской области китайские автомобили заняли 51,1% рынка новых машин. Это в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании, проведенном «Авито Авто».

Японские автомобили заняли второе место с долей 20,1%, но их доля сократилась на 13%, а машины отечественного производства замыкают тройку лидеров с долей 13,7%.

Доля корейского автопрома в регионе снизилась с 17,4% до 12,5%, а доля немецких новых машин увеличилась с 2,4% до 5,5%.

Эксперты «Авито Авто» отметили, что китайские автопроизводители продолжают усиливать свои позиции на российском рынке. В целом по России доля китайских производителей выросла на 35,2 процентных пунктов, а российских — на 8,8. Доля японских, южнокорейских, немецких и французских марок значительно сократилась.

По данным агентства Moody's Analytics, к концу текущего года Китай может стать крупнейшим поставщиком автомобилей в мире, обойдя Японию. Разница в количестве произведенных автомобилей между Китаем и Японией к концу II квартала 2021 года составляла 79 тыс. единиц, тогда как годом ранее — 171 тыс. машин. В прошлом году Китай опередил Германию по числу поставок новых авто и занял второе место в мире.



Напомним, две трети сибиряков считают китайские автомобили достойной заменой ушедших из России иномарок.