В Новосибирской области проконтролируют школьное питание детей участников СВО

Власти Новосибирской области организацию бесплатного школьного питания для детей участников СВО возьмут на особый контроль.

В новом учебном году правительство Новосибирской области проконтролирует организацию бесплатного школьного питания для детей, чьи родители являются участниками спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В связи с этим муниципальные образования и администрации образовательных организаций должны взять на себя ответственность за обеспечение детей бесплатным горячим питанием.

Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов сообщил, что в ходе выездных приемов сотрудники министерства совместно с военным комиссариатом и социальным фондом рассмотрели 172 обращения участников спецоперации и членов их семей. Среди самых актуальных вопросов были оформление детских пособий, медицинская помощь и реабилитация, выплаты, помощь в получении документов, оформление соцконтрактов и другие меры поддержки.

Кроме того, в Новосибирской области уже выдано 250 губернаторских реабилитационных сертификатов.