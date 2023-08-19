Защитник ХК «Сибирь» Гордеев рассказал, почему решил переехать в Новосибирск

Фёдор Гордеев принял приглашение играть за ХК «Сибирь» и переехал в Новосибирск из Канады.

Защитник «Сибири» прокомментировал своё решение о переходе в новосибирский клуб. Игрока пригласил лично тренер Дэвид Немировски.

«Выше ECHL в Северной Америке пробиться не удавалось, так что переезд в КХЛ стал лучшим вариантом для развития моей карьеры. Решение принял быстро, все случилось недели за две», — прокомментировал своё решение Гордеев изданию «Sport24».

Фёдор долгое время прожил с родителями в Канаде, но он сам из Сибири – из Омска. Он рассказал, что ожидается интересное противостояние с «Авангардом», и на этот матч уже раскуплены билеты.

«У меня двойное гражданство: есть как российский, так и канадский паспорт. Впервые так далеко уехал от родителей,

- заявил Фёдор Гордеев. – До 15 лет я писал и читал на русском языке. Сейчас некоторые слова и предложения даются сложнее. Мне приятно, что у "Сибири" в штабе есть англоязычные тренеры и все легионеры — канадцы, но я хотел в России подтянуть русский!»

Напомним, этим летом сформировался новый тренерский штат ХК «Сибирь». Подготовкой к играм занимаются 7 специалистов во главе с 46-летним канадцем Дэвидом Немировски.