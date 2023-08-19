Жители Новосибирска испугались звуков сирен в центре города

В пятницу, 18 августа, жителей Новосибирска напугали звуки сирены в Железнодорожном и Центральном районах.

Звуки воющей сирены новосибирцы услышали в начале седьмого вечером пятницы, 18 августа. Назойливый звук повторялся несколько раз.

«Я шла с Железнодорожной улицы в Нарымский сквер. Раздался очень резкий, неприятный звук, аж уши заболели»,

- рассказывает Анастасия.

Хорошо слышались резкие звуки и в районе цирка, а также ближе к улице Советской. Но эпицентр сирены находился в районе остановки «Сухарная».

«Просили не беспокоиться по этому поводу. Прошли испытания системы оповещения, к 20.00 все работы были закончены», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, испытания систем оповещения в Новосибирске проходили всё прошлое лето, а в октябре 2022 года ночью сработала сирена воздушной тревоги на улице Зорге.