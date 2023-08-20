В Новосибирске мать увели в шоковом состоянии после смерти 3-летнего сына в ДТП

В Новосибирске маленький мальчик вырвался из рук матери и попал под автомобиль.

Во дворе на ул. Тюленина 20/1 областного центра машина сбила ребенка, который, предположительно, погиб. Об этом Сиб.фм рассказали очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, как мать с малышом направляются в сторону дороги, и внезапно маленький мальчик вырывается из ее рук. В это время он попадает под колеса движущейся машины.

Видео было снято на камеру, которая установлена на крыше соседнего дома. По имеющимся данным, люди пытались вызвать неотложку, но ребенок был уже в состоянии клинической смерти.

В настоящее время на месте ДТП с малолетним на территории Калининского района работают сотрудники Госавтоинспекции и правоохранительных органов. Обстоятельства выясняются.