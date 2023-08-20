В Новосибирске женщина 35 лет украла микрофон из ночного заведения

В центре Новосибирска женщина 35 лет украла микрофон из развлекательного заведения в четыре ночи.

В ночном заведении на улице Гоголя женщина положила в сумку украденный микрофон и спокойно покинула место. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранителей проинформировал о случившемся администратор ночного заведения в Центральном районе областного центра. Он подчеркнул, что на месте его работы произошла кража имущества.

Полицейским удалось выяснить, что второго августа текущего года примерно в четыре часа ночи одна из посетительниц заведения присвоила себе микрофон, положила его в сумку и ушла. Спустя некоторое время женщину задержали. Был причинен ущерб на около 5000 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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