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общество проиcшествия

Жительница Новосибирска обнаружила гвоздь в конфете

Фото: предоставлено читательницей

В Новосибирске женщина купила глазированные конфеты и в одной из них ей попался гвоздь.

Как сообщила покупательница Ирина Ростова порталу Сиб.фм, в июле она купила кулёк конфет «Марсианка» в сети «Быстроном». Это глазированные кондитерские изделия с кремовой начинкой и в шоколадной оболочке.

«Я не любитель сладкого. Обычно покупаю конфеты для гостей. А 19 августа ко мне пришла подруга с 6-летним сыном. Он развернул конфету, а там гвоздь размером примерно один сантиметр. Нашему удивлению и возмущению не было предела. Хорошо, что инородный предмет обнаружили до того, как Максим взял конфетку в рот», — рассказывает Ирина Ростова, которая прислала фото «конфет с сюрпризом» в редакцию портала Сиб.фм.

Фото Жительница Новосибирска обнаружила гвоздь в конфете 2

По словам женщины, для интереса она раскрыла и другие конфеты. Инородных предметов в них не обнаружено.

Согласно информации на этикетке, конфеты «Марсианка» произведены в Московской области, на производстве в деревне Мелечкино.

Ранее Сиб.фм писал о том, как жительница Новосибирска обнаружила обручальное кольцо в колбасе.

А ещё одной сибирячке попались черви в рыбном фарше.

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Дамир Трубников

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