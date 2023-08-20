Жительница Новосибирска обнаружила гвоздь в конфете

В Новосибирске женщина купила глазированные конфеты и в одной из них ей попался гвоздь.

Как сообщила покупательница Ирина Ростова порталу Сиб.фм, в июле она купила кулёк конфет «Марсианка» в сети «Быстроном». Это глазированные кондитерские изделия с кремовой начинкой и в шоколадной оболочке.

«Я не любитель сладкого. Обычно покупаю конфеты для гостей. А 19 августа ко мне пришла подруга с 6-летним сыном. Он развернул конфету, а там гвоздь размером примерно один сантиметр. Нашему удивлению и возмущению не было предела. Хорошо, что инородный предмет обнаружили до того, как Максим взял конфетку в рот», — рассказывает Ирина Ростова, которая прислала фото «конфет с сюрпризом» в редакцию портала Сиб.фм.





По словам женщины, для интереса она раскрыла и другие конфеты. Инородных предметов в них не обнаружено.

Согласно информации на этикетке, конфеты «Марсианка» произведены в Московской области, на производстве в деревне Мелечкино.

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