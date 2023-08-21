24-летний мужчина и младенец пострадали в ДТП в Новосибирске

Два человека получили травмы из-за столкновения машин в Первомайском районе Новосибирска.

В Первомайском районе Новосибирска произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

По данным ведомства, ДТП случилось примерно в 20.30 20 августа. Водитель Renault Logan ехал улицы Тельмана в сторону улицы Физкультурная, он не предоставил преимущества автомобилю Honda CR-V, двигавшемуся со стороны улицы Героев революции в сторону улицы Марата.

В результате столкновения пострадали пассажиры Renault Logan: девочка 2023 года рождения и мужчина 1999 года рождения. Их увезли в больницу, чтобы уточнить характер травмы.

Напомним, 20 августа произошла смертельная авария в микрорайоне Родники в Новосибирске. Трехлетнего мальчика переехали по голове и туловищу. Ребенок гулял во дворе и убежал на проезжую часть.