Это магия: врач назвала гриб, способный повысить либидо

Благотворное влияние некоторых редких грибов на организм человека и, в частности либидо, известно с древности, когда из них готовили целебные порошки. Однако российским учёным удалось выяснить, что блюда из самых распространённых подберёзовиков и лисичек способны оживить даже угасающее либидо мужчин и женщин.

До недавнего времени «пальму грибного первенства» в спасении женского и мужского либидо удерживал древесный гриб гериций. В Китае и Японии его применяют для укрепления селезенки, питания кишечника, а также в качестве противоракового средства, а порошок из него специалисты восточной медицины назначают при бессоннице и ранних признаках деменции. Представители современной медицины заметили, что препараты на основе этого грибы влияют на выработку тестостерона и стали использовать этот гриб ещё и в таких целях.

Российские нутрициологи расширили познания в этой области. Учитывая многовековой опыт употребления в пищу различных грибов россиянами. Отечественные эксперты отследили влияние самых распространённых грибов русских лесов на здоровье человека, в частности, на мужское и женское либидо.

За причина такого благотворно влияния далеко ходить не пришлось. Всё дело в том, что грибы являются лидерами по количеству полезных веществ. Доподлинно известно – белый гриб (подберезовик) и лисички содержат в себе целый витаминно-минеральный комплекс: магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С и витамин D, поясняет доктор профилактической медицины Ольга Царева.

По экспертному мнению врача, употреблять эти грибы нужно с минимальной термической обработкой (сохраняет в них максимальное количества полезных веществ), а для лучшего усвоения добавлять к ним зелень и овощи в переработанном виде. Также, по заверениям Царёвой, усилить либидо-эффект грибов на организм позволят природные афродизиаки — кардамон, карри, имбирь и красный перец. Их можно добавить в качестве приправ к грибным блюдам.

Для примера приводим рецепт тёплого грибного салата.

Килограмм белых грибов и лисичек, нарезанных не очень мелко, обжарить на растительном масле с перьями лука в течение 10 минут. Затем добавить тимьян, свежий укроп, красный перец и на медленном огне тушить до полной готовности. Подавать к толу в теплом виде со сметаной.