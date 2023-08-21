Фотограф из Новосибирска сняла с самолёта озеро в форме сердца на Камчатке

Озеро в форме сердца на Камчатке сфотографировала Евгения Анфимова из Новосибирска.

Фотограф из Новосибирска Евгения Анфимова в рамках экспедиции на Камчатку «Этнолингвистика-2023 года» сняла озеро в форме сердца. Об этом она рассказала в беседе с «BFM-Новосибирск».

Девушка вместе с другими исследователями отправилась в Карагинский район Камчатского края для изучения алюторского языка. На нём в прошлом говорили практически все жители севера Камчатки, однако теперь он находится под угрозой исчезновения. На экспедиции команда записала живую речь носителей языка, узнали об их традициях и создали несколько фото- и видеоматериалов. Одним из них стало озеро в форме сердца, сфотографированное с самолёта.

Как объясняет Евгения Анфимова, эта фотография была сделана во время посадки самолёта в аэропорту Оссоры, Карагинского района, Камчатского края, в 746 км севернее Петропавловска-Камчатского.

«Если говорить ещё точнее — вид по правому борту. Там нет никакой пластики фотошопа, всё реальное — так Оссора встречает самолеты. У Сердца Камчатки, я его так называю, есть координаты 59.184044,+163.055121, его хорошо видно со снимков спутника», — поделилась фотограф.

Организовал школу-экспедицию Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга, а в состав команды вошли студенты российских вузов.

По словам Евгении Анфимовой, территории Оссоры и Тымлата — это идеальные места для работы над таким исследованием. Именно там всё ещё живут носители алюторского языка.

«Моей задачей в этом исследовании были работы по документированию происходящего. Как журналист я занималась знакомством с вопросом и исследованием сторон и причинно-следственных связей, а как фотограф-документалист, записывала фото- и видеоматериалы», — рассказывает Евгения Анфимова.

Она также добавила, что весь полученный материал ученые будут использовать в своей работе. Результаты экспедиции представят на Конгрессе молодых учёных осенью 2023 года. Там же представят фотографии, сделанные на Камчатке Евгенией Анфимовой.

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