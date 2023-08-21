Год Рахманинова в НОВАТе: премьера оперы «Алеко»

В рамках мероприятий Года Рахманинова на Малой сцене НОВАТа 15 и 16 сентября состоится премьера оперы «Алеко» в постановке дирижера Евгения Волынского и главного режиссера НОВАТа, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер Евгений Волынский: «Моя задача в этой постановке – сохранить во всей полноте музыкальное богатство рахманиновского сочинения. Вновь столкнувшись в работе с “Алеко”, я ещё и ещё раз убеждаюсь, что в этом произведении, написанном совсем юным композитором, уже явно виден его музыкальный гений и задано направление дальнейшего развития его творчества. При всей мелодической щедрости и заданной оперным жанром номерной структуре здесь уже видно мощное ораториальное начало, которое в полную силу развернется в таких произведениях зрелого композитора, как его “Колокола”, “Всенощное бдение”. Вероятно, именно эта особенность стиля “Алеко” определяет сложность постановки этой оперы: живое, напряженное действие и весь психологизм здесь сосредоточены в ариях, дуэтах, ансамблях, а хоровые сцены, несмотря на яркую живописность, почти не влияют на динамику действия, ничего не раскрывают. Возможно, в этом причина того, что далеко не все сценические версии “Алеко” удачны: сложно на большой сцене выразительно уравновесить эмоциональное напряжение между главными персонажами и некоторую внутреннюю статичность хоровых сцен. На мой взгляд, условия камерной сцены НОВАТа позволят нам достичь такого равновесия, и мы сможем раскрыть всю глубокую эмоциональность этого материала».

Первое оперное сочинение гения русской музыки Сергея Рахманинова, написанное им еще в годы обучения в консерватории на сюжет поэмы «Цыганы», станет также продолжением «Пушкинианы» НОВАТа – цикла оперных постановок на сюжеты произведений А.С. Пушкина.

«С постановкой “Алеко” в репертуаре НОВАТа будут представлены все три завершенные оперы Сергея Васильевича Рахманинова. “Алеко” Рахманинов написал, будучи совсем молодым, и просто невероятно, насколько гениальна эта музыка и насколько она пронизана всеми бушующими эмоциями молодости – любовной страстью, бунтарством, жаждой свободы, – отмечает режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев. – Наша задача в постановке – сохранить эту вольную стихию молодой энергии, максимально ярко выразить ее в музыке, в вокале, в образах персонажей».

По замыслу Вячеслава Стародубцева, центральной идеей визуального решения спектакля стал образ табуна лошадей. Авторскую концепцию режиссера реализует художник-постановщик спектакля – Тимур Гуляев. Сценограф рассказывает: «Пространство спектакля мы задумали не просто как ночной пейзаж с красноватой луной, как указано в либретто, а как дизайнерский интерьер, воспроизводящий атмосферу ночного берега, в оформлении которого много силуэтов лошадей. В костюмах мы старались избегать пестроты и разноцветья, того, что называют «цыганщина», предпочтя более сдержанное, «дорогое» цветовое решение и детали, В костюмах присутствуют детали, отсылающие к элементам конской упряжи, но они неназойливы, а лишь конструктивно добавляют образу связь с лошадьми – сильными, красивыми, но все же подчиняющимися воле человека».

Премьера оперы С.В. Рахманинова «Алеко» – 15 и 16 сентября на Малой сцене НОВАТа.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Билеты – на сайте novat.ru, в мобильном приложении и в кассе НОВАТа.