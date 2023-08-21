На левом берегу Новосибирска откроют социальную ярмарку

В Новосибирске готовится открытие социальной ярмарки.

В Новосибирске планируется открыть социальную ярмарку на левом берегу. Региональный Минпромторг в настоящее время работает над концепцией проекта. Вопрос был обсужден на оперативном совещании в правительстве, где министр торговли Андрей Гончаров отметил, что социальные ярмарки пользуются большим спросом у местных жителей.

Предполагается, что лучшее место для проведения ярмарки будет на левобережной части города возле станций метро, на площадях ГУМа. Планируется разместить около 40 торговых точек, где будут представлены товары местных производителей.

Напомним, что в скором времени в Новосибирске также откроются сельскохозяйственные ярмарки. Четыре из них пройдут в Советском районе возле Дома ученых 24 и 25 августа, а затем 21 и 22 сентября.