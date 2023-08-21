Под Новосибирском пациентка частной клиники умерла после укола

В Новосибирской области следователи начали проверку после смерти пациентки частной клиники.

В частной клинике «1+1» в Бердске 14 августа пациентка скончалась во время врачебных манипуляций в процедурном кабинете. По словам дочери умершей, причиной смерти стал анафилактический шок, пишет «Бердск-Онлайн».

Пациентка длительное время лечилась у нейрохирурга клиники «1+1» с диагнозом «поражение межпозвоночных дисков». В минувший понедельник доктор сделал ей блокаду, используя неизвестный препарат, и пациентка скончалась на месте, утверждает издание.

Дочь умершей обвиняет врача и клинику в произошедшем инциденте. Она утверждает, что после смерти матери никто из обслуживающего персонала не оказал ей помощь, и считает, что кем-то было оказано влияние на эксперта для постановки «удобной причины смерти». В связи с этим она написала заявление в Следственный комитет Бердска и обратилась в СК России с просьбой взять под контроль ход следствия.

Собственник клиники «1+1» Татьяна Тищенко выразила соболезнования родственникам умершей и заявила, что ждет официальное заключение судмедэкспертизы и проведения проверок. Руководитель следственного отдела СК по городу Бердску Станислав Лейба подтвердил факт поступления заявления от дочери умершей и сообщил, что проводится проверка.

Напомним, владелец здания клиники «1+1» в Новосибирске заявил о многомиллионных долгах медиков за аренду.