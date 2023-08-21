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проиcшествия

Полицейские изъяли 300 таблеток «Экстази» у 18-летнего жителя Новосибирска

Фото Сиб.фм

Новосибирец попался с крупной партией наркотиков.

Жителю Новосибирска грозит до 20 лет тюрьмы за попытку сбыть партию наркотиков из 300 таблеток «Экстази». Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СФО.

По данным ведомства, полицейские патрулировали участок железной дороги в Ленинском районе Новосибирска. Им на глаза попался 18-летний юноша, который пересекал ж/д пути и пытался скрыться в лесу. Его задержали, а во время досмотра у него нашли несколько десятков полиэтиленовых свертков с таблетками.

Экспертиза заключила, что с собой у молодого человека были наркотические таблетки «Экстази».

Выяснилось, что задержанный делал закладки вблизи железной дороги. Полицейские обнаружили девять тайников. В общей сложности правоохранители изъяли 300 таблеток.

Дома у подозреваемого также нашли весы, упаковку и 100 тысяч рублей. Сейчас новосибирец находится под домашним арестом. Ему инкриминирует статью 228.1, ч.4 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — 20 лет тюрьмы.

Напомним, в июне полицейские в Новосибирске задержали мужчину, который прятал наркотики под камнями на железной дороге.

#наркотики #Новосибирск
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Марина Домрачева
Журналист

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