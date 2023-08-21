Раскрыта тайна бешеной популярности певца SHAMAN`а: что стоит за легендой

За любым успешным мужчиной стоит сильная женщина – фраза, точно отражающая причину внезапного взлета на Олимп российского шоу-бизнеса никому не известного тульского певца. Портал «Сиб.мф» публикует подробности «звёздного» пути Ярослава Дронова.

Сильные женщины сопровождали SHAMAN`а (настоящее имя Ярослав Дронов) с самого рождения. С детства его мама отдавала все силы на развитие музыкальных способностей сына, который проявил их ещё в 4 года, став участником песенной самодеятельности в родном городе Новомосковске Тульской области. Первые сценические костюмы для Ярослава мама шила по ночам из своих старых блузок. Позднее, когда мальчик поступил в музыкальный колледж, он попал под крыло молодого педагога Марины Рощупкиной, которая вскоре стала его женой, как только он окончил среднюю школу (в браке родилась дочь Варвара, унаследовавшая от родителей музыкальный талант и ставшая в 2022 году лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Жар-птица России»).

Позднее, после окончания Российской академии музыки имени Гнесиных в 2013 году Дронов занял третье место на телешоу «Фактор А», в 2014 году стал вторым на шоу «Голос». С 2014-го по 2017 год пел в кавер-группе «Час пик».

Однако прорваться в высшие музыкальную круги и получать огромные гонорары он смог лишь после встречи с другой сильной женщиной Еленой Мартыновой (фаловеры в сети шутили – «Shaman сменил жену-педагога на директора «Мегафона»). Примечательно, что обе супруги певца значительно старше Ярослава: первая на 6 лет, вторая — на 14.

Взлёт певческой карьеры музыкальные критики и поклонники таланта приписывают не столько его патриотическим песням, попавшим в точку актуальных геополитических событий, сколько рвению и связям второй жены, страстно продвигающей Ярика на вершины музыкального Олимпа России.

Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и талант певца, который пишет свои треки самостоятельно: «Он много лет искал свой репертуар, чтобы представить его публике. И нашел. Феномен его успеха, на мой взгляд, в том, что он смог предугадать, какие песни пойдут у публики на ура. И всё получилось: сейчас он один из самых востребованных артистов, наверное, один из самых гастролирующих», пояснил журналист и музыкальный критик Илья Легостаев.

Каким бы талантливым не был 31-летний певец, с раскруткой и ротацией композиций певцу помогали и помогают, уверен продюсер, концертный директор группы «Тату» и Филиппа Киркорова, много лет возглавлявший отдел спецпроектов компании Universal Music Russia Леонид Дзюник.