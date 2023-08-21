«Технопром-2023» начинает работу в Новосибирской области

В нулевой день форума «Технопром» представили разработки новосибирских ученых и научно-туристический маршрут.

21 августа на форуме «Технопром-2023» представили электричество будущего, терапия онко-заболеваний «атомным взрывом», химические светящиеся вещества для смартфонов, а также вигглеры для СКИФа и другие передовые разработки ученых новосибирских вузов и научных институтов. Все они вошли в научно-популярный туристический маршрут, созданный в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Журналисты в рамках пресс-тура в Академгородок посетили несколько научных учреждений — пунктов научно-популярного туристического маршрута Новосибирской области, созданного при поддержке Правительства региона. Среди них — Новосибирский государственный университет, Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики и Институт ядерной физики Г. И. Будкера СО РАН.

Как отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, нацпроект «Наука и университеты» и Указ президента РФ о проведении Десятилетия науки и технологий в России помогают приблизить к науке каждого гражданина РФ.

«Сегодня в рамках научно-популярных маршрутов есть возможность побывать в Академгородке и увидеть удивительные площадки, где сегодня создаётся будущее науки. Наверное, нигде в России нет такой высокой концентрации науки как в Академгородке Новосибирска — более 82 научных организаций, университет и огромное число учёных, в том числе молодых. Это возможность увидеть их разработки и будущее» — отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По её словам, в регионе активно развивается инновационная инфраструктура — строится уникальная установка класса «мегасайенс» — «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).



На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Путешественники увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, молодежную лабораторию, организованную по нацпроекту «Наука и университеты», химический светящийся «порошок» для создания экранов смартфонов, светодиодов и сенсоров для медицины, познакомятся с одомашненными лисами, выведенными в Институте цитологии и генетики СО РАН, а в Институте ядерной физики Г.И. Будкера СО РАН — увидят ядерный коллайдер, узнают о возможностях получения электричества в будущем, а также об инновационной терапии онкозаболеваний «атомным взрывом» с помощью установки бор-нейтронозахватной терапии и других разработках.



Кроме того, в ходе пресс-тура представители СМИ увидели оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» — источника синхротронного излучения СКИФ, который строится в наукограде Кольцово в рамках нацпроекта «Наука и университеты».



Представленные журналистам направления научных разработок будут в центре внимания международного форума технологического развития «Технопром-2023», который стартует в Новосибирской области уже завтра, 22 августа. Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте «Технопрома-2023».



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